Toyota готовит обновленный Land Cruiser 300

Как передает AUTO-Consulting, ссылаясь на японских инсайдеров из Best Car Web, Toyota собирается представить новую версию бестселлера в конце 2024-го или в начале 2025 года.

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Известно, что обновление коснется несколько устаревшей мультимедийной системы внедорожника. Сообщается, что Land Cruiser потеряет CD/DVD-вход, но все же сохранит порт для карт MicroSD, а также вход HDMI.

Кроме этого, Toyota значительно улучшит функции безопасности. Автопроизводитель оснастит модель новейшей системой Toyota Safety Sense 3.0, которая включает фронтальную камеру с высоким разрешением и новый радар.

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Также обновят круиз-контроль, систему удержания в полосе движения и другие опции, в частности, модифицируют систему предотвращения столкновения, чтобы она лучше обнаруживала объекты. В то же время внешность, по данным инсайдеров, могут оставить без изменений.