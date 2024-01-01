Toyota готує оновлений Land Cruiser 300

Як передає AUTO-Consulting, посилаючись на японських інсайдерів з Best Car Web, Toyota збирається представити нову версію бестселера наприкінці 2024-го або на початку 2025 року.

Читайте також: Армійцям перепали важкі піротехнічні машини та броньовики Toyota Land Cruiser

Відомо, що оновлення торкнеться дещо застарілої мультимедійної системи позашляховика. Повідомляється, що Land Cruiser втратить CD/DVD-вхід, але все ж таки збереже порт для карт MicroSD, а також вхід HDMI.

Окрім цього, Toyota значно покращить функції безпеки. Автовиробник оснастить модель новітньою системою Toyota Safety Sense 3.0, яка включає фронтальну камеру з вищою роздільною здатністю і новий радар.

Також цікаво: Mazda представила CX-50 з гібридом від Toyota

Також оновлять круїз-контроль, систему утримання в смузі руху та інші опції, зокрема, модифікують систему запобіганню зіткненню, аби вона краща виявляла об'єкти. Водночас зовнішність, за даними інсайдерів, можуть залишити без змін.