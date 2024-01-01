Toyota представила новий недорогий кросовер Starlet Cross

Як передає Фокус, нова модель збирається в Індії та незабаром дебютує на інших світових ринках. Купе-кросовер пропонується з бензиновим двигуном об’ємом 1,5 літра.

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Впізнати Starlet Cross можна за двоповерховою світлодіодною оптикою та широкими колісними арками. Окрасою інтер’єру є дисплей інформаційно-розважальної системи, який може мати діагональ в 7 або 9 дюймів.

До стандартного оснащення кросовера входить кондиціонер, круїз-контроль та камеру заднього виду. Топовий варіант XR має безключовий доступ, клімат-контроль, камери кругового огляду, проєкцію на лобове скло та бездротову зарядку для смартфонів. Об’єм багажника моделі становить 308 літрів.

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Потужність 1,5-літрового двигуна Toyota Starlet Cross становить 105 кінських сил. Покупцям на вибір доступна 5-ступеневу механічну і 4-ступінчасту автоматичну КПП. Модель доступна лише з переднім приводом.