Toyota представила оновлений Avalon: фото

Як передає Фокус, посилаючись на офіційний сайт Toyota, дизайн моделі отримав незначні оновлення, а саме, нову решітку радіатора, стиль якої відрізняється залежно від комплектації.

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Окрім цього, Toyota надала моделі оновлені фари та ліхтарі, інакші колісні диски діаметром 17-19 дюймів і збільшила колірну гаму покриття кузова.

В салоні Toyota Avalon 2024 може похизуватись новим стилем керма й новим дисплеєм інформаційно-розважальної системи з діагоналлю 10,25 або 12,3 дюйма залежно від версії, а також цифровою панеллю приладів й проєкцією на лобове скло.

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Також Toyota змінила лінійку двигунів. Автовиробник прибрав 2,5-літровий чотирициліндровий агрегат, тому лишилася тільки 2,0-літрова силова установка на 173 к.с., а от гібридних версій тепер дві – 2,0-літрова 197-сильна та 2,5-літрова 230-сильна. Усі агрегати Toyota Avalon 2024 пропонуються з варіатором.