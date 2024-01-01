Пікапи Toyota Land Cruiser не потраплять на фронт: яке призначення їм знайшли німецькі донори

Гуманітарний транспортний транш надійшов від німецьких партнерів Stabilisation Platform за особистого сприяння посла Німеччини в Україні Мартіна Єгера.

Новенькі машини Land Cruiser HZJ79 DC з дворядною 5-місною кабіною та відкритим кузовом розподілено в Комишуваську, Гуляйпільську, Степногірську та Вільнянську громади, що перебувають у прифронтовій зоні.

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Населені пункти на цих територіях постійно перебувають під ворожими обстрілами й потреба в позашляховиках там дуже велика. Доволі часто саме через це добиратися в такі села доводиться не дорогами, а полями.

Ось тут 129-сильна (95 кВт) дизельна Toyota з механічною 5-ступеневою коробкою передач та повним приводом 4х4 стане у пригоді.

Такі автомобілі потрібні для перевезення гуманітарних вантажів та швидкої евакуації людей. В деяких селах громад виник дефіцит питної води, отож в кузови таких машин встановлять кубуваті пластикові резервуари чи звичайні молочні бідони для доставки води.

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Чи не найбільше такій можливості зраділа голова Вільнянська Наталія Мусієнко. По-перше, порадувала наявність просторого кузова. По-друге, є можливість завантажити місткості з водою.

"На сьогодні в нашій громаді проживають 400 вимушених переселенців. Вони потребують гуманітарної допомоги. Тепер буде зручно розвозити її людям. І ємність з водою можна легко поставити в кузов. В деяких селах нашої громади є проблеми з водопостачанням. Завдяки новій машині зможемо організувати доставку питної води", – підкреслила голова Вільнянської територіальної громади.

"В громаді є населені пункти, до яких важко доїхати. Тому нову машину будемо використовувати для доставки в ці села гуманітарної допомоги – продуктових та гігієнічних наборів", – доповнює розповідь начальник Гуляйпільської міської військової адміністрації Сергій Ярмак.

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Окрім цих чотирьох машин, є ще й п’ята, але вона громадам не потрапила. Той Land Cruiser рішенням обласної військової адміністрації буде обслуговувати будівництво фортифікацій на Запорізькому напрямку.

Фото: Запорізька ОВА