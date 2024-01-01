Спецтехніку для Запоріжжя Австрія купила в українського виробника

Про купівлю кранів енергетикам у понеділок, 3 червня, повідомило у соціальній мережі Х посольство Австрії в Україні. Замовлення Фонду Енергетичної Підтримки України виконав Кременчуцький завод комунальної техніки "Альфатекс", який за кошти австрійських партнерів забезпечив українських енергетиків сучасними автокранами XCMG.

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Останнім часом в іноземних ділових, урядових колах та волонтерських рухах росте популярність купувати техніку для потреб української армії й гуманітарних місій саме в Україні. Вона може бути як вироблена, зібрана тут з машинокомплектів, так і ввезена українськими авторизованими дилерськими центрами чи представництвами виробників. Завдяки цьому є можливість завантажити виробничі потужності обсягами замовлень, розширювати робочі місця та сприяти бюджетному наповненню від податків.

Це вже другий внесок Австрії до Фонду підтримки енергетики, створеного два роки тому. Перший внесок австрійської сторони до Фонду становив 10 млн євро.

Комплектується шосейний автокран телескопічною стрілою з U-подібним профілем, що нині використовується провідними виробниками автокранів усього світу. Фото: Альфатекс

За ті кошти було придбано обладнання для українських ТЕЦ, операторів системи розподілу та передачі електричної енергії, які працюють передусім у прифронтових областях, зокрема у Сумській, Харківській та Херсонській.

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Цього разу придбано два 25-тонні крани XCT25L4_S, які встановлено на тривісному спецшасі XCMG 6х6 з потужністю двигуна 245 кВт, а не на пристосованій під такі потребі автомобільній ходовій. Таке інженерне рішення значно вигідніше, оскільки центр ваги всього транспортного засобу знижено і це робить автокран більш стійким у перегоні дорогами загального користування та в операційному режимі.

Телескопічна стріла з U-подібним профілем у своїй в конструкції має спеціальні ребра жорсткості. Їх розробили у тісній співпраці з провідними інженерами компанії Liebherr, чиї автомобільні крани добре знані у світі. Також завдяки спеціалістам швейцарської машинобудівної компанії Liebherr для китайського крана розроблено нову гідравлічну систему.

Салон оператора кранової установки виконано за стандартами світових брендів – панорамне скління, підресорене ергономічне крісло з підголовником, комп’ютер тощо. Ергономіка робочого місця кранівника з джойстиковою схемою управління краном також продумана.

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Телескопічна стріла має у довжину 42,3 м, при використанні решітчастого гуська довжина сягає 51 метра, це на чотири метри навіть більше, ніж на аналогах конкурентів.

Техніка вже прибула до енергетиків Запорізької області та введена в експлуатацію.

Фото: Альфатекс