Перший з двох замовлених Полтавським 25-тонний автокран КС-55713 відправлено замовнику.

Базове шасі, на яке змонтоване кранове устаткування, - серійний капотник КрАЗ-65053 колісної формули 6х4. Кабіна стандартна, тримісна, із пасками безпеки водія та пасажирів. Для комфортної роботи в ній встановлено кондиціонер. Двигун - 375 к.с. Євро-5, рядний із турбонаддувом. коробка передач - механічна, гальмівна система - з АБС.

Кранова надбудова КС-55713 обладнана чотирисекційною телескопічною стрілою максимальним вантажним моментом 80 т.м. Довжина стріли до 30 м, аналогічна й висота підйому крюка, максимальний робочий виліт – 27 м, зона роботи – 360 градусів.

Читайте також: в Україні вантажівки будуть зважувати проямо на ходу

Для безпечної роботи кранівника автомобільний кран, серед іншого, обладнаний обмежувачем вантажопідйомності, реєстратором робочих параметрів ("чорним ящиком"), пристроямим захисту від небезпечної напруги та безпеки ОНК-160С, кінцевими вимикачами робочих рухів механізмів.

Традиційне капотне компонування КрАЗів полегшує доступ до обслуговування двигуна при складеній та опущеній у транспортне положення стрілі, дозволяє простіше і надійніше закріплювати гак в передній частині автомобіля. При технічному обслуговуванні двигуна не потрібне відведення стріли крана в бік, що, на відміну від безкапотних аналогів, надає додаткові зручності водієві.

Друга одиниця замовлення ПГЗК – аналогічна кранова установка, відправиться до гірників Горішніх Плавнів вже у кінці наступного місяця.

Нагадаємо, що в Україні росте попит на вантажівки.