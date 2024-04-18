Майже два десятки громад Київської, Чернігівської, Херсонської та Миколаївської областей отримають за Програмою розвитку ООН (UNDP) в Україні новісіньку комунально-будівельну техніку: у списку 167 одиниць різного за призначенням спецтранспорту.

В транспортний пакет допомоги увійшли сучасні сміттєвози, самоскиди, фронтальні навантажувачі, екскаватори-навантажувачі. Ще одним пакетом в громади направляється обладнання для сортування і перероблення відходів та 28 тисяч контейнерів для сміття.

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Зокрема, за фінансування ЄС та Японії UNDP передала 52 сміттєвози для Київської та Чернігівської областей. Київщина, скажімо, отримала 35 сміттєвозів та 4 самоскиди, з яких 24 сміттєвози закупили японці і 11 таких машин придбав Євросоюз.

Про вже отриману техніку повідомили на сторінках Telegram Макарівський селищний голова Вадим Токар та Гостомельська селищна військова адміністрація. Обидві громади зазнали великих втрат комунальної техніки за часів тимчасової окупації російськими військами та довколишніх бойових дій і тепер поступово парк оновлюється.

У Макарів прийшли дві одиниці техніки – самоскид та сміттєвоз. Це вже другий сміттєвоз, який громада отримує за підтримки ПРООН.

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"Автопарк комунальної техніки Макарівської громади поповнився. Це машини останнього покоління. Вони стануть суттєвою допомогою для наших комунальників у підтримці чистоти та порядку на території громади", — сказав Вадим Токар.

Конкретно про виробників, марки та моделі спецтехніки в повідомленні UNDP Ukraine (ПРООН в Україні) не йдеться, але на присланих світлинах добре видно, що це фронтальні навантажувачі XCMG LW300KN, самоскиди HOWO T5G 400, сміттєвози Ford 1833.

Скажімо, шасі Ford в останні роки стало дуже поширеним для встановлення різноманітних надбудов – бортових, самоскидних платформ, аварійно-ремонтних кунгів, сміттєвозів тощо. Комунальна тематика винятком не стала, активність попиту зросла на двовісну модель 1833 з колісною формулою 4х2. Запити на таке шасі стали ще активнішими за часів війни, коли українські виробники спецтехніки відмовилися від техніки російських та білоруських брендів.

Нині на цих шасі ставлять найбільш ходові надбудови сміттєвозів Hidro-Mak з заднім завантаженням на 15 чи 16 кубометрів твердих побутових відходів (ТПВ). Гідравлічна станція, що забезпечує роботу системи завантаження контейнерів з ТБВ та пресувальної плити, має привід від валу відбору потужності базового двигуна шасі, силового потенціалу якого вистачає на транспортні та пакувально-трамбувальні операції.

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Тут стоїть дизельний 330-сильний силовий агрегат Ford-Ecotorq екологічного формату Євро-5. Він працює у парі з механічною коробкою передач (9+1). Кабіна з сучасною ергономікою робочого місця водія двомісна, денна. Вона має добротну шумо- та віброізоляцією. Задля комфорту крісло водія поставили на пневмопідвіску й облаштували системою підігріву.

Таке виконання не тільки робить роботу комфортною, але й зменшує втому людини за кермом. Плавну ходу тут забезпечує передня параболічна ресорна підвіска, позаду вона ресорна.

Звісно, є система ABS, датчик зносу гальмівних колодок, стабілізатор поперечної стійкості, електрокоректор фар тощо. Так що водіям комунального транспорту громад створено всі умови для комфортної та безпечної роботи.

Втім, водіям самоскидів HOWO T5G 400 в роботі також буде не менш комфортно: китайський виробник вже досяг того рівня, коли його техніку не критикують, а залюбки купують.

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Самоскид вантажністю 24,5 т прийшов на заміну таким же автомобілям КАМАЗ та МАЗ.

Тут стоїть ліцензійний 6-циліндровий рядний двигун MC11 – MAN на 400 к.с. екологічного формату Євро-5. До речі, рама тут також зроблена за документацією MAN. Загалом багато чого ліцензійного. Скажімо, рульове управління ZF8118, зчеплення MFZ 430.

А ось кабіна просторіша, позаду сидінь є одне спальне місце. Так що в обід чи в очікуванні завантаження водій має змогу полежати, дати спині перепочинок. Водійське сидіння хоча й частково ортопедичне, на пневмоупорі, але за зміну все-таки навантаження на хребет тут чимале.

Про кондиціонер, магнітолу, передпусковий підігрівач для зимової пори можна й не згадувати – йдуть у стандартній комплектації.

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Щодо фронтального навантажувача XCMG LW300KN, то це вже класика українських дорожніх служб, будівельних організацій та комунальних підприємств. Як і належить "китайцю", тут також є багато ліцензійного, починаючи з двигуна WP. Він зроблений за документацією Deutz. Має потужність 125 к.с. та крутний момент 500 Нм.

Китайський 10-тонний "фронтовик" (7250×2580×3290 мм) має тритонну вантажопідйомність 1,8-кубового кошика. При цьому максимальне зусилля відриву тримається на відмітці ≥130 кН, а тягове зусилля – ≥100 кН. Операційна висота 2,93 м дозволяє здійснювати бокове завантаження самоскидів навіть з нарощеними бортами.

Допомога за програмою UNDP доволі відчутна. Найголовніше тут в тому, що таке постачання спецтехніки дозволяє громадам економити колосальні кошти, що йдуть на фінансування інших потреб.

Фото: Ксенія Невенченко, Вадим Токар