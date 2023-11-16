В рамках проєкту USAID "Демократичне врядування у Східній Україні" (DG East) відбулася урочиста передача для понівечених ворожими атаками міст і сіл великої партії будівельної техніки.

Спецтехніка йшла від DG East цільовим направленням і вручена представникам військових адміністрацій прифронтових регіонів Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької та Харківської областей. Як зазначили посол США в Україні Бріджит Брінк та керівник проєкту DG East Майкл Стівейтер, спецтехніку будівельного профілю придбано для полегшення ситуації з утриманням і ремонтом інфраструктурних об’єктів, які зазнають постійних атак з боку Росії.

Для міських і сільських громад надійшла нова техніка JCB. Про це йдеться у повідомленні Мінінтеграції. Одну частину склали колісні екскаватори-навантажувачі JCB 4CX Sitemaster, а іншу – 32-тонні гусеничні екскаватори JCB JS 305. Також на фото вгадувалися обриси JCB 3СХ з різнорозмірними колесами, але вони у пресрелізі Мінінтеграції не вказані. У будь-якому разі ця техніка вже добре знана в Україні ще по періоду мирного життя.

Читайте також Які автомобільні мости відбудовує будівельний батальйон ЗСУ

Гусеничні ескаваційні машини 305-ї моделі у конфігурації LC здебільшого брали будівельні організації – економічні та з привабливою вартістю володіння. Двигун JCB Dieselmax в режимі Есо знижує витрату палива, не втрачаючи продуктивності. Маючи об’ємом 7,2 л, він видає потужність 221 к.с, крутний момент складає 690 Нм при малій частоті обертання (1300 об/хв).

З таким потенціалом двигун та гідравлічна система мають добрячу результативність і помітно виділяються з-поміж машин конкурентів аналогічного класу. Особливо це помітно при зусиллях відриву на ковші в 222,6 кН, завдяки чому скорочується час циклу в операційному режимі ескавації.

Урочиста передача будівельної техніки громадам прифронтових регіонів. Фото: Мінінтеграції України та Запорізької/Херсонської ОВА

У стандарті 305-й спроможний вибирати землю ковшем з внутрішнім об’ємом 1,24 – 1,80 куб. м на 7-метровій глибині. Втім, там замість ковша може бути гідромолот чи гідравлічні ножиці, подрібнювач, сито або якийсь інший робочий інструмент – насправді їх кілька десятків, але у стандартну комплектацію не входять.

Щодо колісних машин, то вони в особливому попиту у комунальників. Той же 4СХ, як і 3СХ, вважаються однією з найекономніших машин на ринку. Модель 4СХ Sitemaster з двигуном JCB Dieselmax має високу паливну економічність, розподіляючи подачу потужності на трансмісію та гідравлічні компоненти, залежно від складності операції. Це забезпечує високі показники потужності та крутного моменту навіть при низьких обертах.