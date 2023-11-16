В рамках проекта USAID "Демократическое управление в Восточной Украине" (DG East) состоялась торжественная передача для пострадавших от вражеских атак городов и сел большой партии строительной техники.

Спецтехника шла от DG East целевым направлением и была вручена представителям военных администраций прифронтовых регионов Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей. Как отметили посол США в Украине Бриджит Бринк и руководитель проекта DG East Майкл Стивейтер, спецтехника строительного профиля приобретена для облегчения ситуации с содержанием и ремонтом инфраструктурных объектов, подвергающихся постоянным атакам со стороны России.

Для городских и сельских громад поступила новая техника JCB. Об этом идет речь в сообщении Мининтеграции. Одну часть составили колесные экскаваторы-погрузчики JCB 4CX Sitemaster, а другую – 32-тонные гусеничные экскаваторы JCB JS 305. В любом случае, эта техника уже хорошо известна в Украине еще по периоду мирной жизни.

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Гусеничные эскавационные машины 305-й модели в конфигурации LC в большинстве своем брали строительные организации – экономичные и с привлекательной стоимостью владения. Двигатель JCB Dieselmax в режиме Эсо снижает расход топлива, не теряя производительности. Обладая объемом 7,2 л, он выдает мощность 221 л.с., крутящий момент составляет 690 Нм при малой частоте вращения (1300 об/мин).

С таким потенциалом двигатель и гидравлическая система обладают хорошей результативностью и заметно выделяются среди машин конкурентов аналогичного класса. Особенно это заметно при усилиях отрыва на ковше в 222,6 кН, благодаря чему сокращается время цикла в операционном режиме.

Торжественная передача строительной техники общинам прифронтовых регионов. Фото: Мининтеграции Украины и Запорожской/Херсонской ОВА

В стандарте 305-й способен выбирать землю ковшом с внутренним объемом 1,24 – 1,80 куб. м на 7-метровой глубине. Впрочем, там вместо ковша может быть гидромолот или гидравлические ножницы, измельчитель, сито или другой рабочий инструмент – на самом деле их несколько десятков, но в стандартную комплектацию не входят.

Что касается колесных машин, то они в особом спросе у коммунальщиков. Экскаватор-погрузчик 4СХ, как и 3СХ, считается одной из самых экономичных машин на рынке. Модель 4СХ Sitemaster с двигателем JCB Dieselmax обладает высокой топливной экономичностью, распределяя подачу мощности на трансмиссию и гидравлические компоненты в зависимости от сложности операции. Это обеспечивает высокие показатели мощности и крутящего момента, даже при низких оборотах.