Мостовики Государственной специальной службы транспорта восстанавливают транспортное сообщение на больших и малых реках во всех географических точках Украины, кое-где вплотную к линии фронта.

Государственная специальная служба транспорта – это специализированное военное формирование, которое входит в систему Министерства обороны Украины. Строительные подразделения предназначены для обеспечения функционирования транспорта не только для военных, но и для гражданских, после разрушения мостов из-за войны.

В частности, многие мосты приходится капитально ремонтировать и строить на севере и юге. Еще в прошлом месяце отряд военных строителей работал в Народичах Житомирской области, где в марте прошлого года под авиаударом упал мост через реку Уж.

Теперь благодаря мостостроителям действует переправа на автодороге пгт Народичи – с. Базар. Это пока временный, но добротный деревянный мост. Движение по нему производится в реверсном режиме, поскольку здесь только одна полоса. Когда будет изготовлена проектная документация и выделят деньги, построят полноценный капитальный мост.

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Средства поступили сюда в виде субвенции областного бюджета. Планировалось, что на закупку материала и работы будет затрачено 400 000 гривен, но военные строители не только быстро и качественно построили мост, но и сделали это дешевле коммерческих фирм.

После торжественной сдачи в эксплуатацию моста в Народичах военные строители передислоцировались на другой объект: решисты натворили на Полесье много вреда… Фото: Госспецтрансслужба и Виталий Бунечко

Стало известно, что 100 тысяч гривен Народичи намерены вернуть в областной бюджет, поскольку на севере области нужно восстанавливать мостовые переправы во многих районах. Кстати, в Народичской громаде враг уничтожил четыре переправы.

А вот на юге Украины военные транспортной спецслужбы построили не временный, а капитальный мост через реку Ингулец. Там довольно плотный транспортный трафик и это требовало делать добротную переправу. Здесь обустроено полноценное двустороннее движение со стандартными встречными полосами. Для пешеходов по обе стороны отбойника соорудили дорожку.

Еще один мост записали в свой зачет военные мостостроители и торжественно открыли движение через реку Ингулец. Фото: Госспецтрансслужба

Строительство финансировалось государственной фандрейзинговой платформой United24. Военнослужащие в сжатые сроки возвели мост в три пролета и дали гарантию, что это сооружение сможет выдержать нашествие даже мощного ледохода. Кстати, всего благодаря финансированию United24 в Украине уже отстроено 16 мостов.

Ровно через неделю после торжественного ввода моста через Ингулец, военные мостостроители ввели в эксплуатацию однопролетный автомобильный мост через оросительную систему в одном из районов Николаевской области. Это значительно улучшит транспортное сообщение на трассе Николаев-Херсон. Мост был разрушен в марте 2022 года.

Новый транспортный объект по размерам невелик, имеет всего 18 метров вдоль, но сделан по всем стандартам. Он стоит на десяти бетонных сваях, а перекрытие способно выдержать нагрузку до 120 тонн.

По сообщению Государственной специальной службы транспорта, вчера одно из подразделений приступило к строительным работам по восстановлению мостового объекта в одном из населенных пунктов на Полесье. Туда уже доставлена техника, подвозятся материалы.

На новом объекте где-то в Полесском регионе. К новому году военные строители и здесь возобновят транспортное сообщение. Фото: Госспецтрансслужба

Перед этим саперы проверили местность и разрешили строительные работы. В ближайшее время военные строители обещают восстановить транспортную инфраструктуру и соединить два берега транспортным сообщением.