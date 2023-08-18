Мостовики Державної спеціальної служби транспорту відновлюють транспортне сполучення на великих та малих річках у всіх географічних точках України, подекуди мало не впритул до лінії фронту.

Державна спеціальна служба транспорту — це спеціалізоване військове формування, яке входить до системи Міністерства оборони України. Будівельні підрозділи призначені для забезпечення функціонування транспорту не лише для військових, але й для цивільних, після руйнації мостів через війну.

Зокрема, багато мостів доводиться капітально ремонтувати та відбудовувати на півночі і півдні. Ще минулого місяця загін військових будівельників працював у Народичах Житомирської області, де у березні минулого року під авіаударом впав міст через річку Уж.

Тепер завдяки мостобудівникам діє переправа на автодорозі смт Народичі – с. Базар. Це поки тимчасовий, але добротний дерев’яний міст. Рух по ньому проводиться в реверсному режимі, оскільки тут лише одна смуга. Коли буде виготовлена проєктна документація і виділять гроші, то збудують повноцінний капітальний міст.

Читайте також Автомобільний міст через Десну буде кращий від зруйнованого

Кошти сюди надійшли у вигляді субвенції обласного бюджету. Планувалося, що на закупівлю матеріалу та роботи буде затрачено 400 000 гривень, але військові будівельники не тільки швидко та якісно звели міст, але й зробили це дешевше від комерційних фірм.

Після урочистої здачі в експлуатацію мосту в Народичах військові будівельники передислокувалися на інший об’єкт: рашисти накоїли на Поліссі багато шкоди… Фото: Держспецтрансслужба та Віталій Бунечко

Стало відомо, що 100 000 гривень Народичі мають намір повернути в обласний бюджет, оскільки на півночі області потрібно відновлювати мостові переправи у багатьох районах. До речі, у Народицькій громаді ворог знищив чотири переправи.

А ось на півдні України військові транспортної спецслужби спорудили не тимчасовий, а капітальний міст через річку Інгулець. Там доволі жвавий транспортний трафік і це вимагало робити добротну переправу. Тут облаштовано повноцінний двосторонній рух зі стандартними зустрічними смугами. Для пішоходів обабіч відбійника спорудили доріжку.

Ще один міст записали у свій залік військові мостобудівники і урочисто відкрили рух через річку Інгулець. Фото: Держспецтрансслужба

Будівництво фінансувалося державною фандрейзинговою платформою United24. Військовослужбовці у стислі терміни звели тут міст у три прольоти і дали гарантію, що ця споруда зможе витримати навалу навіть потужного льодоходу. До речі, загалом завдяки фінансуванню United24 в Україні вже відбудовано 16 мостів.

Рівно через тиждень після урочистого введення мосту через р. Інгулець, військові мостобудівники ввели в експлуатацію однопролітний автомобільний міст через зрошувальну систему в одному з районів Миколаївської області. Це значно поліпшить транспортне сполучення на трасі Миколаїв-Херсон. Міст був зруйнований у березні 2022 року.

Новий транспортний об’єкт за розмірами невеличкий, має всього 18 метрів уздовж, але зроблений за всіма стандартами. Він стоїть на десяти бетонних палях, а перекриття здатне витримати навантаження до 120 тонн.

За повідомленням Державної спеціальної служби транспорту, вчора один з підрозділів розпочав будівельні роботи з відновлення мостового об’єкту в одному з населених пунктів на Поліссі. Туди вже доставлена техніка, підвозяться матеріали.

На новому об’єкті десь в Поліському регіоні. До нового року військові будівельники і тут відновлять транспортне сполучення. Фото: Держспецтрансслужба

Перед цим сапери перевірили місцевість і дали дозвіл на будівельні роботи. Уже найближчим часом військові будівельники обіцяють відновити транспортну інфраструктуру та з’єднати два береги транспортним сполученням.