Для ліквідації наслідків ворожих атак й розбору завалів Донеччина терміново закупила для своїх громад 20 британських екскаваторів-навантажувачів SiteMaster.

Окрім роботи на завалах, такі машини вкрай необхідні для різноманітних господарських операцій – ремонту доріг, ліквідації аварійних пошкоджень мережі водогону та водовідведення. Вистачить техніці завдань і на доброустрої територій – війна війною, а громади, соціальні заклади, комунальні об’єкти мають бути впорядковані.

Екскаватор-навантажувач JCB 4СХ SiteMaster належить до універсальних машин і добре знаний в Україні ще з довоєнних часів. Завдяки надійній гідравлічній системі вантажність та зусилля відриву на ковшах з внутрішнім розміром від 1 до 1,3 куб. м чи при використанні вил перевершує всі наявні на ринку аналогічні машини.

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Фронтальний ківш щелепного типу має операційну висоту вивантаження 2,66 м і кут вивантаження 45 градусів. Ширина розкриття безпосередньо щелеп майже метр - 95 см, що зручно при захваті залізобетонних конструкцій при розбиранні завалів.

А ось щодо копання, то він аж ніяк не бульдозер. Однак функції підчищання на глибину має, ґрунт спроможний зрізати на глибині 18 см. Може працювати з вилами. Тут операційна висота сягає відмітки 2,9 м, а потенціал вантажності дозволяє підіймати до 2 т.

Щодо ескаваційної кормової навіски, то тут діапазон робочої зони доволі широкий, високий і глибокий. Максимальне копання може проводитися на глибині 4,67 м. При цьому виліт коша від осі заднього мосту сягає майже 7-метрової відстані – 6,74 м, а при повороті стріли вбік на 90 градусів – 6,02 м. Висота підйому ковша - 5,45 м.

Екскаватори-навантажувачі 4СХ комплектуються 100-сильним дизельним двигуном і напівавтоматичною коробкою передач JCB Powershift. Перемикач передач та реверсу, встановлений на рульовій колонці, дозволяє на ходу швидко та плавно змінювати швидкість та напрямок руху екскаватора-навантажувача як у процесі навантаженням, так і без нього.

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Рульова система повністю гідрофікована. У разі зупинки двигуна працює аварійна система кермового керування. Передбачено три режими управління: поворот двох коліс, поворот чотирьох коліс у протилежні сторони та поворот чотирьох коліс в одну сторону. При потребі машина за командою оператора може здійснювати так званий крабовий/діагональний хід.

У Дружківському КАТП 052805 вже прийняли й поставили на облік новий екскаватор-навантажувач JCB 4СХ SiteMaster Фото: Дружківська МВА

Гроші на придбання техніки взяли з обласного бюджету. Щоправда, вартість покупки не озвучена, але у дилерів JCB 4СХ SiteMaster коштує за 4,7 млн грн.

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Перші чотири екскаватори-навантажувачі вже відправлено до Дружківської, Костянтинівської, Лиманської та Слов’янської громад. Ще 16 одиниць такого спецтранспорту попрямують в громади Краматорського, Покровського та Волноваського районів.