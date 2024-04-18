Для ликвидации последствий вражеских атак и разбора завалов Донетчина срочно закупила для своих громад 20 британских экскаваторов-погрузчиков SiteMaster.

Кроме работы на завалах, такие машины крайне необходимы для различных хозяйственных операций – ремонта дорог, ликвидации аварийных повреждений сети водопровода и водоотведения. Хватит технике задач и на благоустройстве территорий – война войной, а громады, социальные учреждения, коммунальные объекты должны быть упорядочены.

Экскаватор-погрузчик JCB 4СХ SiteMaster относится к универсальным машинам и хорошо известен в Украине еще с довоенных времен. Благодаря надежной гидравлической системе грузоподъемность и усилие отрыва на ковшах с внутренним размером от 1 до 1,3 куб. м или при использовании вил превосходит все имеющиеся на рынке аналогичные машины.

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Фронтальный ковш челюстного типа имеет операционную высоту выгрузки 2,66 м и угол выгрузки 45 градусов. Ширина раскрытия непосредственно челюстей почти метр - 95 см, что удобно при захвате железобетонных конструкций при разборке завалов.

А вот по копанию, то он отнюдь не бульдозер. Однако функции подчистки имеет, грунт способен срезать на глубине 18 см. Может работать с вилами. Здесь операционная высота достигает отметки 2,9 м, а потенциал грузоподъемности позволяет поднимать до 2 т.

У эскавационной кормовой навески диапазон рабочей зоны довольно широкий, высокий и глубокий. Максимальное копание может проводиться на глубине 4,67 м. При этом вылет ковша от оси заднего моста достигает почти 7-метрового расстояния – 6,74 м, а при повороте стрелы в сторону на 90 градусов – 6,02 м. Высота подъема ковша - 5,45 м.

Экскаваторы-погрузчики 4СХ комплектуются 100-сильным дизельным двигателем и полуавтоматической коробкой передач JCB Powershift. Переключатель передач и реверса, установлен на рулевой колонке, позволяет на ходу быстро и плавно менять скорость и направление движения экскаватора-погрузчика как в процессе погрузки, так и без нее.

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Рулевая система полностью гидрофицирована. В случае остановки двигателя работает аварийная система рулевого управления. Предусмотрено три режима: поворот двух колес, поворот четырех колес в противоположные стороны и поворот четырех колес в одну сторону. При необходимости машина по команде оператора может осуществлять так называемый крабовый/диагональный ход.

В Дружковском КАТП 052805 уже приняли и поставили на учет новый экскаватор-погрузчик JCB 4СХ SiteMaster Фото: Дружковская ГВА

Деньги на приобретение техники взяли из областного бюджета. Правда, стоимость покупки не озвучена, но у дилеров JCB 4СХ SiteMaster стоит за 4,7 млн грн.

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Первые четыре экскаватора-погрузчика уже отправлены в Дружковскую, Константиновскую, Лиманскую и Славянскую громады. Еще 16 единиц такого спецтранспорта направятся в громады Краматорского, Покровского и Волновахского районов.