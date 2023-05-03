23-тонная машина имеет такие же характеристики и возможности, что и аналогичный дизельный.

Volvo Construction Equipment начинает серию тестовых программ в Северной Америке со своим среднеразмерным электрическим экскаватором EC230 вместе с партнером-эксплуатантом WM (ранее известным как Waste Management).

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Volvo EC230 Electric – это экскаватор с нулевым уровнем выбросов, дебютировавший на выставке CONEXPO-CON/AGG прошлого марта. Строительная машина общего назначения была разработана для добычи, землеройных работ и сортировки на строительстве, но также хорошо подходит для обработки мусора и лома в области переработки и отходов.

Volvo CE заявляет, что EC230 Electric может обеспечивать такое же усилие копания и грузоподъемности, что и его дизельный эквивалент, поддерживая то же навесное оборудование. Единственное отличие состоит в том, что он полностью питается от батарей, что обеспечивает нулевые выбросы, более тихую работу, сокращенное обслуживание и более низкую общую стоимость владения для клиентов.

Volvo CE стремится сделать электрический экскаватор среднего размера коммерчески доступным к 2024 году. Когда это произойдет, EC230 Electric подключится к полностью электрической линейке Volvo, которая уже состоит из шести разных машин. До сих пор электрическое строительное оборудование было представлено в основном компактными моделями.