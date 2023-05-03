23-тонна машина має такі ж характеристики та можливості, що й аналогічний дизельний.

Volvo Construction Equipment розпочинає серію тестових програм у Північній Америці зі своїм середньорозмірним електричним екскаватором EC230 разом з партнером-експлуатантом WM (раніше відомим як Waste Management).

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Volvo EC230 Electric — це екскаватор з нульовим рівнем викидів, який дебютував на виставці CONEXPO-CON/AGG минулого березня. Будівельна машина загального призначення була розроблена для видобутку, землерийних робіт і сортування на будівництві, але вона також добре підходить для обробки сміття та брухту в галузі переробки та відходів.

Volvo CE заявляє, що EC230 Electric може забезпечувати таке ж зусилля копання та вантажопідйомність, що і його дизельний еквівалент, підтримуючи те ж навісне обладнання. Єдина відмінність полягає в тому, що він повністю живиться від батарей, що забезпечує нульові викиди, тихішу роботу, скорочене обслуговування та нижчу загальну вартість володіння для клієнтів.

Volvo CE прагне зробити електричний екскаватор середнього розміру комерційно доступним до 2024 року. Коли це станеться, EC230 Electric приєднається до повністю електричної лінійки Volvo, яка вже складається з шести різних машин. Досі електричне будівельне обладнання було представлене здебільшого компактними моделями.