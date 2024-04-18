Почти два десятка громад Киевской, Черниговской, Херсонской и Николаевской областей получат по Программе развития ООН (UNDP) в Украине новейшую коммунально-строительную технику: в списке 167 единиц разного по назначению спецтранспорта.

В транспортный пакет помощи вошли современные мусоровозы, самосвалы, фронтальные погрузчики, экскаваторы-погрузчики. Еще одним пакетом в громады направляется оборудование для сортировки и переработки отходов и 28 тысяч контейнеров для мусора.

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В частности, при финансировании ЕС и Японии UNDP передала 52 мусоровоза для Киевской и Черниговской областей. Киевщина, к примеру, получила 35 мусоровозов и 4 самосвала, из которых 24 мусоровоза закупили японцы и 11 таких машин приобрел Евросоюз.

Об уже полученной технике сообщили на страницах Telegram поселковый голова Макарова Вадим Токарь и Гостомельская поселковая военная администрация. Обе громады понесли большие потери коммунальной техники в период временной оккупации российскими войсками и близлежащих боевых действий и теперь постепенно парк обновляется.

В Макаров пришли две единицы техники – самосвал и мусоровоз. Это уже второй мусоровоз, который община получает при поддержке ПРООН.

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"Автопарк коммунальной техники Макаровской громады пополнился. Это машины последнего поколения. Они станут существенной помощью для наших коммунальщиков в поддержании чистоты и порядка на территории громады", – сказал Вадим Токарь.

Конкретно о производителях, марках и моделях спецтехники в сообщении UNDP Ukraine (ПРООН в Украине) не говорится, но на присланных фотографиях хорошо видно, что это фронтальные погрузчики XCMG LW300KN, самосвалы HOWO T5G 400, мусоровозы Ford 1833.

Скажем, шасси Ford в последние годы стало очень распространенным для установки различных надстроек – бортовых, самосвальных платформ, аварийно-ремонтных кунгов, мусоровозов и тому подобное. Коммунальная тематика исключением не стала, активность спроса возросла на двухосную модель 1833 с колесной формулой 4х2. Запросы на такое шасси стали еще активнее во времена войны, когда украинские производители спецтехники отказались от техники российских и белорусских брендов.

Сейчас на этих шасси ставят наиболее ходовые надстройки мусоровозов Hidro-Mak с задней загрузкой на 15 или 16 кубометров твердых бытовых отходов (ТБО). Гидравлическая станция, обеспечивающая работу системы загрузки контейнеров с ТБО и прессовальной плиты, имеет привод от вала отбора мощности базового двигателя шасси, силового потенциала которого хватает на транспортные и упаковочно-трамбовочные операции.

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Здесь стоит дизельный 330-сильный силовой агрегат Ford-Ecotorq экологического формата Евро-5. Он работает в паре с механической коробкой передач (9+1). Кабина с современной эргономикой рабочего места водителя двухместная, дневная. Она имеет добротную шумо- и виброизоляцию. Для комфорта кресло водителя поставили на пневмоподвеску и обустроили системой подогрева.

Такое исполнение не только делает работу комфортной, но и уменьшает усталость человека за рулем. Плавный ход здесь обеспечивает передняя параболическая рессорная подвеска, сзади она рессорная.

Конечно, есть система ABS, датчик износа тормозных колодок, стабилизатор поперечной устойчивости, электрокорректор фар и тому подобное. Так что водителям коммунального транспорта громад созданы все условия для комфортной и безопасной работы.

Впрочем, водителям самосвалов HOWO T5G 400 в работе также будет не менее комфортно: китайский производитель уже достиг того уровня, когда его технику не критикуют, а охотно покупают.

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Самосвал грузоподъемностью 24,5 т пришел на замену таким же автомобилям КАМАЗ и МАЗ.

Здесь стоит лицензионный 6-цилиндровый рядный двигатель MC11 – MAN на 400 л.с. экологического формата Евро-5. Кстати, рама здесь также сделана по документации MAN. В общем много чего лицензионного. Скажем, рулевое управление ZF8118, сцепление MFZ 430.

А вот кабина просторнее, позади сидений есть одно спальное место. Так что в обед или в ожидании загрузки водитель имеет возможность полежать, дать спине передышку. Водительское сиденье хотя и частично ортопедическое, на пневмоупоре, но за смену все-таки нагрузка на позвоночник здесь немалая.

Про кондиционер, магнитолу, предпусковой подогреватель для зимней поры можно и не упоминать – идут в стандартной комплектации.

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Что касается фронтального погрузчика XCMG LW300KN, то это уже классика украинских дорожных служб, строительных организаций и коммунальных предприятий. Как и положено "китайцу", здесь также есть много лицензионного, начиная с двигателя WP. Он сделан по документации Deutz. Имеет мощность 125 л.с. и крутящий момент 500 Нм.

Китайский 10-тонный "фронтовик" (7250×2580×3290 мм) имеет трехтонную грузоподъемность 1,8-кубового ковша. При этом максимальное усилие отрыва держится на отметке ≥130 кН, а тяговое усилие – ≥100 кН. Операционная высота 2,93 м позволяет осуществлять боковую загрузку самосвалов даже с наращенными бортами.

Помощь по программе UNDP довольно ощутима. Самое главное здесь в том, что такая поставка спецтехники позволяет громадам экономить колоссальные средства, идущие на финансирование других нужд.

Фото: Ксения Невенченко, Вадим Токарь