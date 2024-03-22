Одесская область получила 15 экскаваторов-погрузчиков Komatsu, которые для удержания продовольственной безопасности передало региону правительство Японии.

Строительные машины поступили в рамках проекта международной технической помощи. Спецтехника будет пущена в действие на строительстве, ремонте и обслуживании расширенной сети мелиоративных систем.

В официальном сообщении губернатора области Олега Кипера распространена обобщенная информация только о поступлении техники без указания производителя и модели. Если из трех официальных фотографий хорошо видно, что это техника Komatsu, то модель нигде не упоминается.

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В общих чертах землекопа-погрузчика угадывается самая распространенная в линейке производителя модель WB97S, разработанная для строительных, дорожных, коммунальных и других отраслевых работ. В Украине она не такая массовая, как JCB 3CX, производство которых размещено ближе. Однако по своим характеристикам "японец" не уступает "британцу".

Модель WB97S относится к последнему поколению экскаваторов-погрузчиков Komatsu. Почти 9-тонная машина комплектуется 4-цилиндровым двигателем Komatsu SAA4D104E-1 мощностью 99,2 л.с., выдающим 420 Нм / 1200 об./мин.

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Владельцы таких машин с уважением отзываются не столько о надежном моторе с хорошим моторесурсом, сколько о гидравлической системе SyncroSystem. Благодаря переменному потоку она эффективно обеспечивает машину необходимой мощностью, а когда необходимо, то позволяет оператору выполнять сразу несколько операций.

Здесь джойстиковая схема сервоуправления рабочими процессами фронтального погрузчика и экскаватора. Оператор в зависимости от ситуации может выбрать три режима управления. Это может быть управление с приводом на 2 колеса (стандартный режим работы) или с приводом на 4 колеса (маневровый и быстрый режим работы).

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Привлекательности добавляет третий режим – "крабового хода" с одновременным поворотом всех колес в одну сторону. Это позволяет в стесненных условиях строительной площадки или зоны ремонта ехать в диагональном направлении.

Уже известно, куда именно будет направлена японская техника. Как говорится в официальном сообщении, экскаваторы-погрузчики будут работать на восстановлении объектов государственной мелиоративной инфраструктуры Нагорнянской, Ташбунарской и Измаильской оросительных систем.

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Работа в реализации этих проектов будет способствовать увеличению площадей полива и соответственно, увеличению объемов урожая наших аграриев. Ученые уже подсчитали: если не поддерживать и не развивать сеть мелиорации, то половина сельскохозяйственных угодий из-за изменения климата через 25 лет останется вообще без воды.

Фото: Одесская ОГА