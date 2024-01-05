На сооружении фортификационных инженерных сооружений в зоне ответственности 45-й отдельной артиллерийской бригады будут работать экскаваторы-погрузчики, подаренные громадами Львовской области.

Кроме этой спецтехники Львовщина закупила упомянутому подразделению полуприцепы для перевозки габаритных грузов. Специальную технику и прицепные транспортные системы приобрели по программе "Безопасная Львовщина", принятой Львовской ОВА.

В выборе полуприцепов отдали предпочтение отечественному производителю и остановились на продукции завода TAD из Хмельницкой области. Там изготавливают уже признанные нашими и зарубежными перевозчиками прицепы Classic, Jumbo, Mega и Trailer грузоподъемностью до 120 тонн.

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И хотя прицепы из Волочиска считаются украинским продуктом, комплектацию по основным узлам предприятие закупает у BPW, WABCO, JOST, TRIDEC. Это делает прицепы конкурентоспособными. От львовян артиллеристы 45-й бригады получили прицепы грузоподъемностью до 15 тонн.

Значительно облегчат обустройство позиций, всевозможных сооружений экскаваторы-погрузчики JCB 3CX Sitemaster. Вообще Sitemaster разрабатывался для мирных задач в коммунальной и строительной сфере. В этом же случае такой спецтехнике придется работать во фронтовой и прифронтовой зонах на сооружении фортификационных объектов, обустройстве подъездных дорог, расчистке проездов и тому подобное.

Новенькие экскаваторы-погрузчики JCB 3CX Sitemaster на таких же новеньких полуприцепах TAD поехали в подшефную бригаду артиллеристов. Фото: Львовская ОВА

С такими задачами военных 8-тонный колесный 3CX Sitemaster мощностью 92 л.с. также справится. Имея однокубовый ковш, он способен копать на глубине 5,46 м. Его грузовой потенциал на фронтальном погрузчике составляет 3 229 кг, а на стреле экскаватора – 1451 кг.

Львовская область и в дальнейшем будет помогать подшефным военным подразделениям. В рамках программы "Безопасная Львовщина" планируется закупка как техники, так и оборудования. На нынешний год на такие цели утвержден бюджет программы в размере 400 млн гривен, но эта сумма будет в течение года пересматриваться и расти.