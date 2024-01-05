На спорудженні фортифікаційних інженерних споруд у зоні відповідальності 45-ої окремої артилерійської бригади працюватимуть екскаватори-навантажувачі, подаровані громадами Львівської області.

Окрім цієї спецтехніки Львівщина закупила згаданому підрозділу напівпричепи для перевезення габаритних вантажів. Спеціальну техніку та причіпні транспортні системи придбано за програмою «Безпечна Львівщина», прийнятою Львівською ОВА.

У виборі напівпричепів надали перевагу вітчизняному виробнику й зупинилися на продукції заводу TAD з Хмельниччини. Там виготовляють уже визнані нашими та закордонними перевізниками причепи Classic, Jumbo, Mega і Trailer вантажністю до 120 тонн.

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І хоча причепи з Волочиська вважаються українським продуктом, комплектацію по основних вузлах підприємство закуповує у BPW, WABCO, JOST, TRIDEC. Це робить причепи конкурентоспроможними. Від львів’ян артилеристи 45-ої бригади отримали причепи вантажністю до 15 тонн.

Значно полегшать облаштування позицій, усіляких споруд екскаватори-навантажувачі JCB 3CX Sitemaster. Взагалі Sitemaster розроблявся для мирних завдань у комунальній та будівельній сфері. В цьому ж випадку такій спецтехніці доведеться працювати у фронтовій та прифронтовій зонах на спорудженні фортифікаційних об’єктів, облаштуванні під’їзних доріг, розчищенні проїздів тощо.

Новенькі екскаватори-навантажувачі JCB 3CX Sitemaster на таких же новеньких напівпричепах TAD поїхали у підшефну бригаду артилеристів. Фото: Львівська ОВА

З такими завданнями військових 8-тонний колісний 3CX Sitemaster потужністю 92 к.с. також впорається. Маючи однокубовий ківш, він спроможний копати на глибині 5,46 м. Його вантажний потенціал на фронтальному навантажувачі становить 3 229 кг, а на стрілі екскаватора – 1451 кг.

Львівщина й надалі буде допомагати підшефним військовим підрозділам. В межах програми «Безпечна Львівщина» планується закупка як техніки, так і обладнання. На цей рік на такі цілі затверджено бюджет програми у розмірі 400 млн гривень, але ця сума буде протягом року переглядатися і зростати.