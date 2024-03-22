Одещина отримала 15 екскаваторів-навантажувачів Komatsu, які для утримання продовольчої безпеки передав регіону уряд Японії.

Будівельні машини надійшли в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги. Спецтехніка буде пущена в дію на будівництві, ремонті та обслуговуванні розширеної мережі меліоративних систем.

В офіційному повідомленні губернатора області Олега Кіпера поширена узагальнена інформація лише про надходження техніки без зазначення виробника та моделі. Якщо з трьох офіційних світлин добре видно, що це техніка Komatsu, то модель ніде не згадується.

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В загальних рисах землекопа-навантажувача вгадується найпоширеніша в лінійці виробника модель WB97S, розроблена для будівельних, дорожніх, комунальних та інших галузевих робіт. В Україні вона не така масова, як JCB 3CX, виробництво яких розміщено ближче. Однак за своїми характеристиками "японець" не поступається "британцю".

Модель WB97S належить до останнього покоління екскаваторів-навантажувачів Komatsu. Майже 9-тонна машина комплектується 4-циліндровим двигуном Komatsu SAA4D104E-1 потужністю 99,2 к.с., що видає 420 Нм / 1200 об./хв.

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Власники таких машин з повагою відгукуються не стільки про надійний мотор з гарним моторесурсом, скільки про гідравлічну систему SyncroSystem. Завдяки змінному потоку вона ефективно забезпечує машину необхідною потужністю, а коли необхідно, то дозволяє оператору виконувати відразу кілька операцій.

Тут джойстикова схема сервокерування робочими процесами фронтального навантажувача та екскаватора. Оператор залежно від ситуації може вибрати три режими управління. Це може бути керування з приводом на 2 колеса (стандартний режим роботи) чи з приводом на 4 колеса (маневровий та швидкий режим роботи).

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Привабливості додає третій режим – "крабового ходу" з одночасним поворотом усіх коліс в один бік. Це дозволяє в обмежених умовах будівельного майданчика чи зони ремонту їхати в діагональному напрямку.

Вже відомо, куди саме буде направлена японська техніка. Як йдеться в офіційному повідомленні, екскаватори-навантажувачі працюватимуть на відновленні об’єктів державної меліоративної інфраструктури Нагірнянської, Ташбунарської та Ізмаїльської зрошувальних систем.

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Робота в реалізації цих проєктів сприятиме збільшенню площ поливу та відповідно, збільшенню обсягів урожаю наших аграрії. Вчені вже підрахували: якщо не підтримувати та не розвивати мережу меліорації, то половина сільськогосподарських угідь через зміни клімату через 25 років залишиться взагалі без води.

Фото: Одеська ОВА