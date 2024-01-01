Спецтехнику для Запорожья Австрия купила у украинского производителя

О покупке кранов энергетикам в понедельник, 3 июня, сообщило в социальной сети Х посольство Австрии в Украине. Заказ Фонда Энергетической Поддержки Украины выполнил Кременчугский завод коммунальной техники "Альфатекс", который за средства австрийских партнеров обеспечил украинских энергетиков современными автокранами XCMG.

Читайте также Огромный автокран построили на базе отечественного грузовика

В последнее время в иностранных деловых, правительственных кругах и волонтерских движениях растет популярность покупать технику для нужд украинской армии и гуманитарных миссий именно в Украине. Она может быть как произведена, собрана здесь из машинокомплектов, так и ввезена украинскими авторизованными дилерскими центрами или представительствами производителей. Благодаря этому есть возможность загрузить производственные мощности объемами заказов, расширять рабочие места и способствовать бюджетному наполнению от налогов.

Это уже второй вклад Австрии в Фонд поддержки энергетики, созданного два года назад. Первый вклад австрийской стороны в Фонд составил 10 млн евро.

Комплектуется шоссейный автокран телескопической стрелой с U-образным профилем, что сейчас используется ведущими производителями автокранов всего мира. Фото: Альфатекс

За эти средства было приобретено оборудование для украинских ТЭЦ, операторов системы распределения и передачи электрической энергии, которые работают в прифронтовых областях, в частности в Сумской, Харьковской и Херсонской.

Читайте также КрАЗ показал свой самый мощный автокран: фото

На этот раз приобретены два 25-тонных крана XCT25L4_S, которые установлены на трехосной спецшасси XCMG 6х6 с мощностью двигателя 245 кВт, а не на приспособленной под такие нужды автомобильной ходовой. Такое инженерное решение значительно выгоднее, поскольку центр тяжести всего транспортного средства снижен и это делает автокран более устойчивым в перегоне по дорогам общего пользования и в операционном режиме.

Телескопическая стрела с U-образным профилем в своей в конструкции имеет специальные ребра жесткости. Их разработали в тесном сотрудничестве с ведущими инженерами компании Liebherr, чьи автомобильные краны хорошо известны в мире. Также благодаря специалистам швейцарской машиностроительной компании Liebherr для китайского крана разработана новая гидравлическая система.

Салон оператора крановой установки выполнен по стандартам мировых брендов – панорамное остекление, подрессоренное эргономичное кресло с подголовником, компьютер и тому подобное. Эргономика рабочего места крановщика с джойстиковой схемой управления краном также продумана.

Читайте также Коммунальная техника на базе Ford, HOWO и XCMG пополнила украинские общины

Телескопическая стрела имеет в длину 42,3 м, при использовании решетчатого гуська длина достигает 51 метра, это на четыре метра даже больше, чем на аналогах конкурентов.

Техника 25-тонной грузоподъемности уже прибыла к энергетикам Запорожской области и введена в эксплуатацию.

Фото: Альфатекс