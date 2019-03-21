Автокран КС-65719 грузоподъемностью 40 тонн только появился в линейке аналогичной спецтехники КрАЗ. Самый мощный, к тому же на базе новой перспективной модели автомобилей КрАЗ с компоновкой "кабина над двигателем". До этого ЧАО "АвтоКрАЗ" такого специзделия не выпускал.

Крановое спецоборудование установлено на шасси бортового автомобиля КрАЗ-6511В4 колесной формулы 6х4. Силовая установка включает 375-сильный двигатель Евро 5, агрегатированный с механической КЗоТ и однодисковым сцеплением нажимного типа.

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Есть предпусковой подогрев двигателя. Тип привода тормозной системы – пневматический от компрессора двигателя с системой ABS. Кабина бескапотная, дневная низкая, с высоким уровнем комфорта. В ней – функциональная панель приборов, рулевой механизм интегрального типа, центральный замок, электрические стеклоподъемники.

Двухскатная ошиновка, бортовой компьютер с комбинацией приборов, передняя и задняя защиты радиатора, зеркало заднего вида с подогревом и электрорегулировкой, защитные решетки фар, заднее устройство для буксировки и расширенный комплект ЗИП – в частности в комплектации автомобиля. Согласно ТЗ заказчика, среди дополнительных опций – цифровой тахограф, два противооткатных упора, противовес 4 т и тому подобное.

Крановая надстройка ТК “Автокраны Украины” включает четырехсекционную стрелу длиной 34 метра, грузоподъемностью 40 тонн с углом поворота 360°. Система управления крановыми операциями – стандартная, с приборами безопасности. В кабине крановщика опционально установлены дизельный обогреватель и радиомагнитола.

25-ти и 32-тонные автокраны, которые “КрАЗ” поставил в течении двух последних лет партнерам по нефтегазовому и горнодобывающему комплексам Украины, базировались на шасси КрАЗ-6322 (6х6) и КрАЗ-65053 (6х4). А 40-тонный автокран традиционный заказчик захотел на бескапотных шасси, который предприятие и изготовило.

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