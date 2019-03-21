Автокран КС-65719 вантажопідйомністю 40 тонн щойно з’явився у лінійці аналогічної спецтехніки КрАЗ. Найпотужніший, до того ж на базі нової перспективної моделі автомобілів КрАЗ із компонуванням "кабіна над двигуном". До цього ПрАТ "АвтоКрАЗ" такого спецвиробу не випускав.

Кранове спецобладнання встановлене на шасі бортового автомобіля КрАЗ-6511В4 колісної формули 6х4. Силова установка включає 375-сильний двигун Євро 5, агрегатований із механічною КЗП та однодисковим зчепленням нажимного типу.

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Є передпусковий підігрів двигуна. Тип приводу гальмівної системи - пневматичний від компресора двигуна, із системою ABS. Кабіна безкапотна, денна низька, із високим рівнем комфорту. В ній – функціональна панель приладів, кермовий механізм інтегрального типу, центральний замок, електричні склопідіймачі.

Двоскатне ошинування, бортовий комп’ютер з комбінацією приборів, передній та задній захисти радіатора, дзеркало заднього виду з підігрівом і електрорегулюванням, захисні решітки фар, задній пристрій для буксирування та розширений комплект ЗІП – зокрема у комплектації автомобіля. Згідно ТЗ замовника, серед додаткових опцій - цифровий тахограф, два противідкатні упори, противага 4 т тощо.

Кранова надбудова ТК «Автокрани України» включає чотрирьохсекційну стрілу довжиною 34 метри вантажопідйомністю 40 тонн із кутом повороту 360°. Система управління крановими операціями - стандартна, із приборами безпеки. У кабіні кранівника опціонно встановлені дизельний обігрівач та радіомагнітола.

25-ти та 32-тонні автокрани, які «КрАЗ» поставив протягом двох останніх років партнерам з нафтогазового та гірничодобувного комплексів України, базувалися на шасі КрАЗ-6322 (6х6) і КрАЗ-65053 (6х4). А 40-тонний автокран традиційний замовник забажав на безкапотному шасі, який підприємство й виготовило.

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