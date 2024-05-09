Біля сервісних центрів МВС на Запоріжжі облаштують мобільні укриття

Днями внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджене приміщення сервісного центру МВС у Запоріжжі. Наразі він вже відновив роботу. Аби оглянути пошкодження та оцінити проведені ремонтні роботи, до центру приїхав начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик. Оцінив прилеглу територію на можливість встановлення мобільних укриттів.

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«В Запоріжжі, на превеликий жаль, існує певна проблематика, пов’язана з близьким розташуванням міста до лінії фронту. Незважаючи на це, сервісні центри МВС працюють та надають послуги. Однак, в тих приміщеннях, де вони знаходяться, зробити підвальні укриття фізично немає можливості, враховуючи конструкції цих будівель і споруд. Тому ми розглядаємо питання встановлення мобільних укриттів біля наших сервісних центрів МВС для того, щоб убезпечити як наших відвідувачів, наших працівників, так і мешканців міста, які проживають поручив», — зазначив Микола Рудик.

Це питання було порушено на зустрічі з представниками місцевої влади. Біля сервісного центру МВС у с. Сонячному Запорізької області також планують встановити мобільні укриття. Керівник Головного сервісного центру МВС та представниками місцевої влади обговорили сприяння в облаштуванні мобільного укриття на прилеглій території сервісного центра МВС у с. Сонячне.

Укриття такого типу мають враховувати кількість працівників сервісного центру МВС, а також приблизну кількість відвідувачів. Розглядається встановлення трьох мобільних укриттів з місткістю в 30, 100 та 150 людей.