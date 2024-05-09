Возле сервисных центров МВД в Запорожье обустроят мобильные укрытия

На днях в результате вражеского обстрела было повреждено помещение сервисного центра МВД в Запорожье. Сейчас он уже возобновил работу. Чтобы осмотреть повреждения и оценить проведенные ремонтные работы, в центр приехал начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудик. Оценил прилегающую территорию на возможность установки мобильных укрытий.

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"В Запорожье, к большому сожалению, существует определенная проблематика, связана с близким расположением города к линии фронта. Несмотря на это, сервисные центры МВД работают и предоставляют услуги. Однако, в тех помещениях, где они находятся, сделать подвальные укрытия физически нет возможности, учитывая конструкции этих зданий и сооружений. Поэтому мы рассматриваем вопрос установления мобильных укрытий возле наших сервисных центров МВД для того, чтобы обезопасить как наших посетителей, наших работников, так и жителей города, проживающих рядом", - отметил Николай Рудик.

Этот вопрос был поднят на встрече с представителями местной власти. Возле сервисного центра МВД в с. Солнечном Запорожской области также планируют установить мобильные укрытия. Руководитель Главного сервисного центра МВД и представителями местной власти обсудили содействие в обустройстве мобильного укрытия на прилегающей территории сервисного центра МВД в с. Солнечное.

Укрытие такого типа должны учитывать количество работников сервисного центра МВД, а также примерное количество посетителей. Рассматривается установка трех мобильных укрытий с вместимостью в 30, 100 и 150 человек.