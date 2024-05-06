Мобильные убежища и работа в укрытиях: сервисные центры МВД в Донецкой области меняют места дислокации.

Сервисные центры МВД в Покровске и Краматорске - из-за постоянных воздушных тревог предоставление услуг прекращается, а работники и посетители вынуждены перемещаться в укрытие. Поэтому рабочие места администраторов перенесут в подвальные помещения.

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Чтобы ознакомиться с текущей ситуацией, Донецкую область с рабочим визитом посетил начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудик. Он встретился с начальником Покровской городской военной администрации Сергеем Добряком, председателем Краматорской районной государственной администрации Андреем Панковым и с начальником РСЦ ГСЦ МВД в Донецкой, Луганской областях, АР Крым и г. Севастополе Константином Шпарагой.

Во время встречи стороны обсудили трудности, с которыми сталкиваются работники и посетители в прифронтовых городах, и рассмотрели необходимость перемещения сервисных центров МВД в укрытие. "Безопасность граждан является приоритетом для нас. Поэтому мы рассматриваем возможность обустройства рабочих мест для работников и зон ожидания для граждан в подвальных помещениях, - сообщил Николай Рудик. - В сервисных центрах МВД в г. Покровск и г. Краматорск в укрытии будут работать администраторы. Здесь можно будет получить или обменять водительское удостоверение, зарегистрировать или перерегистрировать транспортное средство и получить ряд других услуг."

Также стороны обсудили возможность обустроить модульные бетонные укрытия возле сервисных центров МВД в Краматорске и Покровске. В таких объектах смогут укрыться во время воздушных тревог от 20 до 50 человек. Обустроить модульные укрытия помогут военные администрации. Ожидается, что такие бетонные хранилища появятся уже через несколько недель.