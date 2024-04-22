В Украине это первый сервисный центр МВД, который начал обслуживать граждан в укрытии.

Чтобы создать безопасное пространство для граждан, сервисный центр МВД № 6341 переехал в укрытие. Адрес не изменился - г. Харьков, ул. Шевченко, д. 26. Перемещение сервисного центра МВД в укрытие было необходимым шагом для обеспечения безопасности как самих работников, так и посетителей.

Читайте также: Полиция взялась за "бегунков" в сервисных центрах МВД: уже идут массовые задержания

Здесь обустроены зона ожидания, рабочие места работников для обслуживания граждан. В помещение было перевезено все необходимое оборудование, технику и установлено телекоммуникационную сеть. В сервисном центре МВД в укрытии работает восемь администраторов. Здесь можно зарегистрировать или перерегистрировать транспортное средство и получить ряд других услуг.

Услуги в сервисных центрах МВД предоставляются по предварительной записи. Талоны доступны через функционал е-запись или в терминале, который размещен в сервисном центре МВД.