В Україні це перший сервісний центр МВС, який розпочав обслуговувати громадян в укритті.

Аби створити безпечний простір для громадян, сервісний центр МВС № 6341 переїхав до укриття. Адреса не змінилася — м. Харків, вул. Шевченка, буд. 26. Переміщення сервісного центру МВС в укриття було необхідним кроком для забезпечення безпеки як самих працівників, так і відвідувачів.

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Тут облаштовані зона очікування, робочі місця працівників для обслуговування громадян. До приміщення було перевезено все необхідне обладнання, техніку та встановлено телекомінікаційну мережу. У сервісному центрі МВС в укритті працює вісім адміністраторів. Тут можна зареєструвати чи перереєструвати транспортний засіб та отримати низку інших послуг.

Послуги у сервісних центрах МВС надаються за попереднім записом. Талони доступні через функціонал е-запис або в терміналі, який розміщений у сервісному центрі МВС.