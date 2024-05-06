Мобільні сховища та робота в укриттях: сервісні центри МВС у Донецькій області змінюють місця дислокації.

Сервісні центри МВС у Покровську та Краматорську — через постійні повітряні тривоги надання послуг припиняється, а працівники та відвідувачі змушені переміщатися в укриття. Через це робочі місця адміністраторів перенесуть до підвальних приміщень.

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Аби ознайомитися з поточною ситуацією, Донецьку область з робочим візитом відвідав начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик. Він зустрівся з начальником Покровської міської військової адміністрації Сергієм Добряком, головою Краматорської районної державної адміністрації Андрієм Панковим та з начальником РСЦ ГСЦ МВС в Донецькій, Луганській областях, АР Крим та м. Севастополі Костянтином Шпарагою.

Під час зустрічі сторони обговорили труднощі, з якими зіштовхуються працівники та відвідувачі у прифронтових містах, та розглянули необхідність переміщення сервісних центрів МВС до укриття. «Безпека громадян є пріоритетом для нас. Тому ми розглядаємо можливість облаштування робочих місць для працівників та зон очікування для громадян у підвальних приміщеннях, — повідомив Микола Рудик. — У сервісних центрах МВС у м. Покровськ та м. Краматорськ в укритті працюватимуть адміністратори. Тут можна буде отримати чи обміняти посвідчення водія, зареєструвати чи перереєструвати транспортний засіб та отримати низку інших послуг.»

Також сторони обговорили можливість облаштувати модульні бетонні укриття біля сервісних центрів МВС у Краматорську та Покровську. У таких об’єктах зможуть сховатися під час повітряних тривог від 20 до 50 людей. Облаштувати модульні укриття допоможуть військові адміністрації. Очікується, що такі бетонні сховища з’являться вже за кілька тижнів.