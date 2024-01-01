Пикапы Toyota Land Cruiser не попадут на фронт: какое назначение им нашли немецкие доноры

Гуманитарный транспортный транш поступил от немецких партнеров Stabilisation Platform при личном содействии посла Германии в Украине Мартина Егера.

Новенькие машины Land Cruiser HZJ79 DC с двухрядной 5-местной кабиной и открытым кузовом распределены в Камышеваскую, Гуляйпольскую, Степногорскую и Вольнянскую громады, находящихся в прифронтовой зоне.

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Населенные пункты на этих территориях постоянно находятся под вражескими обстрелами и потребность во внедорожниках там очень велика. Довольно часто именно поэтому добираться в такие села приходится не по дорогам, а по полям.

Вот здесь 129-сильная (95 кВт) дизельная Toyota с механической 5-ступенчатой коробкой передач и полным приводом 4х4 пригодится.

Такие автомобили нужны для перевозки гуманитарных грузов и быстрой эвакуации людей. В некоторых селах громад возник дефицит питьевой воды, поэтому в кузова таких машин установят кубовидные пластиковые резервуары или обычные молочные бидоны для доставки воды.

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Больше всего такой возможности обрадовалась глава Вольнянска Наталья Мусиенко. Во-первых, порадовало наличие просторного кузова. Во-вторых, есть возможность загрузить емкости с водой.

"На сегодня в нашей громаде проживают 400 вынужденных переселенцев. Они нуждаются в гуманитарной помощи. Теперь будет удобно развозить ее людям. И емкость с водой можно легко поставить в кузов. В некоторых селах нашей громады есть проблемы с водоснабжением. Благодаря новой машине сможем организовать доставку питьевой воды", – подчеркнула председатель Вольнянской территориальной громады.

"В громаде есть населенные пункты, до которых трудно доехать. Поэтому новую машину будем использовать для доставки в эти села гуманитарной помощи – продуктовых и гигиенических наборов", – дополняет рассказ начальник Гуляйпольской городской военной администрации Сергей Ярмак.

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Кроме этих четырех машин, есть еще и пятая, но она громадам не попала. Тот Land Cruiser решением областной военной администрации будет обслуживать строительство фортификаций на Запорожском направлении.

Фото: Запорожская ОВА