Toyota представила обновленный Avalon: фото

Как передает Фокус, ссылаясь на официальный сайт Toyota, дизайн модели получил незначительные обновления, а именно, новую решетку радиатора, стиль которой отличается в зависимости от комплектации.

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Кроме этого, Toyota предоставила модели обновленные фары и фонари, иные колесные диски диаметром 17-19 дюймов и увеличила цветовую гамму покрытия кузова.

В салоне Toyota Avalon 2024 может похвастаться новым стилем руля и новым дисплеем информационно-развлекательной системы с диагональю 10,25 или 12,3 дюйма в зависимости от версии, а также цифровой панелью приборов и проекцией на лобовое стекло.

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Также Toyota изменила линейку двигателей. Автопроизводитель убрал 2,5-литровый четырехцилиндровый агрегат, поэтому осталась только 2,0-литровая силовая установка на 173 л.с., а вот гибридных версий теперь две – 2,0-литровая 197-сильная и 2,5-литровая 230-сильная. Все агрегаты Toyota Avalon 2024 предлагаются с вариатором.