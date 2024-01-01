Hyundai підтвердив виробництво футуристичного концепту N Vision 74

Як передає Motor1, автовиробник не розкрив жодної інформації про трансмісію чи інші характеристики серійної моделі. Це означає, Hyundai може зберегти концептуальну водневу силову установку потужністю 671 кінську силу, або оснастити модель електричною трансмісією.

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Експерти прогнозують, що автовиробник зупиниться на другому варіанті й серійний варіант моделі буде представлений у версії електромобіля. Однак, в грудні минулого року з’явилися чутки, що Hyundai планує випустити модель обмеженою партією в 100 екземплярів.

В такому разі, ймовірно, автовиробник зможе залишити водневу установку. За чутками, її потужність може становити 775 чи 800 кінських сил. Проте, наразі інформації про це обмаль.

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Hyundai не оприлюднив жодних подробиць щодо термінів виробництва, окрім того, що автомобіль буде випущено до 2030 року. The Korean Car Blog припускає, що виробництво розпочнеться у 2026 році, і що дослідження та розробки автомобіля вже тривають. Це означає, що, вірогідно, незабаром з’являться шпигунські фотографії тестового прототипа авто.