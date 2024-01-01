GM и Hyundai хотят создавать автомобили вместе

Hyundai и General Motors подписали Меморандум о взаимопонимании (MoU) для изучения возможностей сотрудничества в отношении будущих автомобилей, совершенствования цепи поставок и технологий чистой энергии.

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Соглашение, которое не имеет обязательной силы, подписали глава Hyundai Motor Group Юйсун Чунг и председатель и генеральный директор GM Мэри Барра. Как передает Carscoops, следующим шагом для обеих сторон является обсуждение различных возможностей и работа над "обязательными соглашениями", которое начнется уже вскоре.

Известно, что потенциальной сферой сотрудничества GM и Hyundai являются коммерческие и пассажирские автомобили и разработка технологии совершенствования ДВС, электромобилей, (в частности сферы поставок сырья для батарей) и водородных силовых агрегатов.

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Объединяя усилия, General Motors и Hyundai стремятся "повысить эффективность и конкурентоспособность", а также уменьшить расходы на исследования и сократить время разработки будущих продуктов. Ожидается, что это партнерство позволит компаниям предлагать клиентам более широкий ассортимент автомобилей.