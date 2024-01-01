Офіційно представлено абсолютно новий Hyundai Ioniq 9

Як передає Carscoops, електричний позашляховик Hyundai буде пропонуватися в варіантах Long Range RWD, Long Range AWD і Performance. Новинка є еквівалентом Kia EV9 й заснований на платформі E-GMP.

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Модель початкового рівня Long Range оснащена одним електродвигуном на задній осі, що видає 217 к.с. (160 кВт) й 350 Нм крутного моменту. В такому виконанні запас ходу Ioniq 9 становить 620 км за циклом WLTP. Водночас повнопривідний варіант Long Range має додатковий електромотор попереду на 95 “коней” (70 кВт) й 255 Нм крутного моменту.

Флагманський Ioniq 9 Performance має пару двигунів потужністю 217 к.с. (160 кВт) спереду та ззаду. Ця версія може розігнатися до 100 км/год лише за 5,2 секунди, тоді як повнопривідному Long Range потрібно 6,7 секунди, а Long Range RWD — 9,4 секунди. Максимальна швидкість всіх моделей обмежена на позначці 200 км/год.

Незалежно від варіанту оснащення, покупці отримають кросовер з батареєю ємністю 110,3 кВт-год, яку можна зарядити з 10 до 80% всього за 24 хвилини за допомогою зарядного пристрою потужністю 350 кВт. Впізнати новинку можна за багатьма унікальними елементами.

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Ззовні кросовер нагадує концепцію Hyundai SEVEN й також має ті самі ліхтарі Parametric Pixel, що й інші моделі Ioniq. Попри свій розмір, модель має коефіцієнт лобового опору лише 0,259 Cd. Компанія Hyundai також каже, що Ioniq 9 є першим автомобілем бренду, що не має класичної на даху. Замість цього використовує лобове скло для GPS і супутникового радіо, панель приладів для підключених автомобільних сервісів і скло дверей багажника для FM/AM-радіо.

В салоні електромобіля вдосталь місця навіть для пасажирів третього ряду, завдяки довгій колісній базі в 3130 мм. Головну увагу водія та пасажирів привертатиме широкий цифровий кластер, що включає 12-дюймову панель приладів та дисплей інформаційно-розважальної системи з такою ж діагоналлю. У стандартній комплектації Ioniq 9 оснащений вісьмома динаміками, хоча додаткова система з 14 динаміків від Bose є опціональною.

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Інші ключові особливості включають кілька 100-ватних високопродуктивних портів USB-C, які отримують живлення безпосередньо від акумулятора на 110,3 кВт-год, а не від 12-вольтової батареї, оздоблення з екологічно чистих матеріалів та можливість вибору компонування салону у шести- та семимісній конфігурації. До слова, сидіння другого ряду мають функцію повороту, як в EV9.

Очікувано, найновіший набір функцій безпеки Hyundai, як і 10 подушок безпеки є стандартним для усіх рівнів оснащення. Він включає систему запобігання зіткненню попереду, систему утримування у смузі руху, систему запобігання зіткненню в сліпих зонах, попередження про безпечний виїзд, система запобігання зіткненню ззаду та система автоматичного дальнього світла.

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Hyundai Ioniq 9 спочатку буде представлений у Кореї та Сполучених Штатах у першій половині 2025 року, а пізніше надійде на європейські та інші світові ринки. Орієнтовну вартість комплектацій оголосять пізніше.