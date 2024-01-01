Официально представлен абсолютно новый Hyundai Ioniq 9

Как передает Carscoops, электрический внедорожник Hyundai будет предлагаться в вариантах Long Range RWD, Long Range AWD и Performance. Новинка является эквивалентом Kia EV9 и основан на платформе E-GMP.

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Модель начального уровня Long Range оснащена одним электродвигателем на задней оси, выдающим 217 л.с. (160 кВт) и 350 Нм крутящего момента. В таком исполнении запас хода Ioniq 9 составляет 620 км по циклу WLTP. В то же время полноприводный вариант Long Range имеет дополнительный электромотор впереди на 95 “лошадей” (70 кВт) и 255 Нм крутящего момента.

Флагманский Ioniq 9 Performance имеет пару двигателей мощностью 217 л.с. (160 кВт) спереди и сзади. Эта версия может разогнаться до 100 км/ч всего за 5,2 секунды, тогда как полноприводному Long Range нужно 6,7 секунды, а Long Range RWD - 9,4 секунды. Максимальная скорость всех моделей ограничена на отметке 200 км/ч.

Независимо от варианта оснащения, покупатели получат кроссовер с батареей емкостью 110,3 кВт-ч, которую можно зарядить с 10 до 80% всего за 24 минуты с помощью зарядного устройства мощностью 350 кВт. Узнать новинку можно по многим уникальным элементам.

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Внешне кроссовер напоминает концепцию Hyundai SEVEN и также имеет те же фонари Parametric Pixel, что и другие модели Ioniq. Несмотря на свой размер, модель имеет коэффициент лобового сопротивления всего 0,259 Cd. Компания Hyundai также говорит, что Ioniq 9 является первым автомобилем бренда, что не имеет классической на крыше. Вместо этого использует лобовое стекло для GPS и спутникового радио, панель приборов для подключенных автомобильных сервисов и стекло двери багажника для FM/AM-радио.

В салоне электромобиля достаточно места даже для пассажиров третьего ряда, благодаря длинной колесной базе в 3130 мм. Главное внимание водителя и пассажиров будет привлекать широкий цифровой кластер, включающий 12-дюймовую панель приборов и дисплей информационно-развлекательной системы с такой же диагональю. В стандартной комплектации Ioniq 9 оснащен восемью динамиками, хотя дополнительная система из 14 динамиков от Bose является опциональной.

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Другие ключевые особенности включают несколько 100-ваттных высокопроизводительных портов USB-C, которые получают питание непосредственно от аккумулятора на 110,3 кВт-ч, а не от 12-вольтовой батареи, отделка из экологически чистых материалов и возможность выбора компоновки салона в шести- и семиместной конфигурации. К слову, сиденья второго ряда имеют функцию поворота, как в EV9.

Ожидаемо, новейший набор функций безопасности Hyundai, как и 10 подушек безопасности является стандартным для всех уровней оснащения. Он включает систему предотвращения столкновения впереди, систему удерживания в полосе движения, систему предотвращения столкновения в слепых зонах, предупреждения о безопасном выезде, система предотвращения столкновения сзади и система автоматического дальнего света.

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Hyundai Ioniq 9 сначала будет представлен в Корее и Соединенных Штатах в первой половине 2025 года, а позже поступит на европейские и другие мировые рынки. Ориентировочную стоимость комплектаций объявят позже.