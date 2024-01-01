Hyundai показал концепт водородного кроссовера

Как передает Carscoops, серийная версия авто появится уже в следующем году и в модельном ряду автопроизводителя заменит Hyundai Nexo. Шоу-кар Initium представляет совершенно новый язык стиля дизайна бренда под названием “Art of Steel”.

Читайте также: Hyundai поделился тизером трехрядного кроссовера IONIQ 9

Компания рассказала, что Initium на латыни означает “начало” или “первый”, что свидетельствует о намерении Hyundai стать “пионером водородной энергетики”. Концептуальная модель сочетает стиль Ioniq 5 и Santa Fe и имеет квадратный дизайн оптики, интересные штамповки на кузовных панелях и наклонное заднее стекло. Салон модели не показали.

В то же время серия шпионских снимков указывает на то, что серийный автомобиль будет отличаться меньшим диаметром колес, примитивным дизайном колесных дисков, простые рейлинги на крыше и иную графику осветительных приборов.

Новинка оснащена электромотором мощностью 204 лошадиных сил и водородный силовой агрегат, служащий генератором заряда для батареи. Запас хода модели составит 650 километров. Для сравнения, текущий Nexo имеет мощность в 162 л.с и способен преодолеть до 612 км. Hyundai говорит, что улучшить показатели удалось путем увеличения мощности топливных элементов и емкости аккумулятора.

Также интересно: Как выглядит лимитированная партия Hyundai Kona с устойчивой к царапинам краской

Кроме этого, Initium также сможет использовать свой топливный элемент для питания бытовой техники и персональных устройств через функцию V2L. Компания устранила проблему дозаправки, создав новый планировщик маршрутов, который помогает водителю находить водородные. Кроме того, система также может определить, сколько транспортных средств ждет в очереди на нужной водородной станции.