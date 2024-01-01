Как выглядит лимитированная партия Hyundai Kona с устойчивой к царапинам краской: фото

Эта особая версия Kona Electric названа в честь крупнейшего в мире действующего вулкана, который находится на Гавайях. Основной ее особенностью является краска "Wild & Tough Black", которая была нанесена на бамперы, расширители крыльев и боковые пороги, что делает общий вид машины более прочным.

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Интересно, что, на первый взгляд, эти элементы напоминают неокрашенные пластиковые бамперы моделей конца 90-х годов, или Hyundai Ioniq 5 XRT. Кроме того, модель оснастили комплектом вездеходных шин Open Country A/T от Toyo Tires и специальными поперечными креплениями для багажника на крыше.

В салоне автомобиль имеет светло-серую кожаную обивку с желтыми акцентами, специальные резиновые коврики, складной табурет и специальные грузовые ящики для размещения вещей в багажнике. В то же время трансмиссию и батарею оставили стандартной.

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Kona Electric предлагается с единственным электродвигателем, выдающим 204 лошадиные силы и питается от аккумуляторной батареи емкостью 64,8 кВт-ч. Лимитированное издание будет представлено партией в 30 единиц со стоимостью в 32 565 долларов за единицу.