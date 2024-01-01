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Як виглядає лімітована партія Hyundai Kona зі стійкою до подряпин фарбою: фото

Hyundai представив спеціальне видання Kona Mauna Loa, що відрізняється позашляховими акцентами, такими як всюдихідні шини та спеціальні чорні акценти на кузові зі спеціальної фарби, стійкої до подряпин. Всього буде випущено лише 30 одиниць й вони будуть доступні на ринку Японії.
Hyundai Kona отримала позашляхову версію тиражем в 30 одиниць - Auto24

ФОТО: Hyundai|

Hyundai Kona Mauna Loa

Данило Северенчук
logo26 жовтня, 16:20
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Ця особлива версія Kona Electric названа на честь найбільшого у світі діючого вулкана, який знаходиться на Гаваях. Основною її особливістю є фарба «Wild & Tough Black», яка була нанесена на бампери, розширювачі крил і бічні пороги, що робить загальний вигляд автівки більш міцним.

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Цікаво, що, на перший погляд, ці елементи нагадують нефарбовані пластикові бампери моделей кінця 90-х років, або Hyundai Ioniq 5 XRT. Крім того, модель оснастили комплектом всюдихідних шин Open Country A/T від Toyo Tires та спеціальними поперечними кріпленнями для багажника на даху.

В салоні автівка має світло-сіру шкіряну оббивку з жовтими акцентами, спеціальні гумові килимки, складаний табурет й спеціальні вантажні ящики для розміщення речей у багажнику. Водночас трансмісію та батарею залишили стандартною.

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Kona Electric пропонується з єдиним електродвигуном, що видає 204 кінські сили й живиться від акумуляторної батареї ємністю 64,8 кВт-год. Лімітоване видання буде представлене партією в 30 одиниць з вартістю в 32 565 доларів за одиницю.

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