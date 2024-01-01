Як виглядає лімітована партія Hyundai Kona зі стійкою до подряпин фарбою: фото

Ця особлива версія Kona Electric названа на честь найбільшого у світі діючого вулкана, який знаходиться на Гаваях. Основною її особливістю є фарба «Wild & Tough Black», яка була нанесена на бампери, розширювачі крил і бічні пороги, що робить загальний вигляд автівки більш міцним.

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Цікаво, що, на перший погляд, ці елементи нагадують нефарбовані пластикові бампери моделей кінця 90-х років, або Hyundai Ioniq 5 XRT. Крім того, модель оснастили комплектом всюдихідних шин Open Country A/T від Toyo Tires та спеціальними поперечними кріпленнями для багажника на даху.

В салоні автівка має світло-сіру шкіряну оббивку з жовтими акцентами, спеціальні гумові килимки, складаний табурет й спеціальні вантажні ящики для розміщення речей у багажнику. Водночас трансмісію та батарею залишили стандартною.

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Kona Electric пропонується з єдиним електродвигуном, що видає 204 кінські сили й живиться від акумуляторної батареї ємністю 64,8 кВт-год. Лімітоване видання буде представлене партією в 30 одиниць з вартістю в 32 565 доларів за одиницю.