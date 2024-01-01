Hyundai показав концепт водневого кросовера

Як передає Carscoops, серійна версія авто з’явиться вже наступного року й в модельному ряду автовиробника замінить Hyundai Nexo. Шоу-кар Initium представляє абсолютно нову мову стилю дизайну бренду під назвою “Art of Steel”.

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Компанія розповіла, що Initium латиною означає “початок” або “перший”, що свідчить про намір Hyundai стати “піонером водневої енергетики”. Концептуальна модель поєднує стиль Ioniq 5 і Santa Fe й має квадратний дизайн оптики, цікаві штампування на кузовних панелях та похиле заднє скло. Салон моделі не показали.

Водночас серія шпигунських знімків вказує на те, що серійний автомобіль відрізнятиметься меншим діаметром коліс, примітивнішим дизайном колісних дисків, простіші рейлінги на даху та інакшу графіку освітлювальних приладів.

Новинка оснащена електромотором потужністю 204 кінських сил й водневий силовий агрегат, що служить генератором заряду для батареї. Запас ходу моделі становитиме 650 кілометрів. Для порівняння, поточний Nexo має потужність в 162 к.с й здатен подолати до 612 км. Hyundai каже, що покращити показники вдалось шляхом збільшення потужності паливних елементів і ємності акумулятора.

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Окрім цього, Initium також зможе використовувати свій паливний елемент для живлення побутової техніки та персональних пристроїв через функцію V2L. Компанія усунула проблему дозаправки, створивши новий планувальник маршрутів, який допомагає водієві знаходити водневі. Крім того, система також може визначити, скільки транспортних засобів чекає в черзі на потрібній водневій станції.