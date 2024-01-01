Авто какого цвета реже попадают в ДТП: исследование

Чтобы оценить влияние цвета транспортного средства на его безопасность, компания по предоставлению автомобильных данных carVertical провела исследование и определила самые безопасные цвета автомобилей в Украине.

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Самые безопасные: авто белого, зеленого и коричневого цветов

Среди всех авто, проверенных carVertical в Украине, белые модели оказались самыми безопасными:

50,7% из них получили определенные повреждения. Белый - популярный цвет, известный своей заметностью и светоотражающими свойствами в различных условиях.

50,7% зеленых автомобилей также имели повреждения. Этот выразительный цвет более заметен на дороге, что повышает безопасность в различных дорожных условиях.

Коричневые авто закрывают тройку лидеров: 50,9 % из них были повреждены. Коричневые авто можно считать более безопасным выбором, потому что их землистые оттенки реже встречаются на дороге, что делает их более заметными в городских условиях. Кроме того, коричневый цвет хорошо контрастирует при ярком дневном свете, улучшая видимость в определенных условиях вождения.

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Владельцы часто перекрашивают или оклеивают транспортные средства, поэтому прежде чем покупать подержанное транспортное средство следует проверить, соответствует ли цвет авто записям в регистрационных документах.

"Перекраска авто или оклейка его виниловой пленкой не занимает много времени. Однако, покупая такой автомобиль, покупатели должны обратить внимание на состояние кузова, ведь под пленкой могут быть скрыты дефекты или ржавчина", - отметил Матас Бузелис, автомобильный эксперт и руководитель отдела коммуникаций carVertical.

Кстати нужно ли перерегистрировать авто при изменении его цвета

Автомобили определенных цветов чаще попадают в аварии

В течение многих лет самыми популярными цветами авто на рынке были черный и серый (серебристый). Это мировая тенденция, а популярность этих цветов, видимо, будет расти и в дальнейшем. Несмотря на то, что на улицах есть миллионы авто, окрашенных в эти цвета, не они чаще всего являются участниками ДТП.

Самым рискованным цветом в исследовании был оранжевый - 60% оранжевых транспортных средств, проверенных carVertical в Украине, имели повреждения; далее следуют красный (58,6%), синий (56,7%) и желтый (56,7%) цвета.

Некоторые оранжевые, красные, синие и желтые авто могут быть менее безопасными, чем другие - из-за проблем видимости и психологических факторов, связанных с поведением водителя. Яркие автомобили могут формировать ощущение уверенности, что побуждает к неосторожному вождению.

"Внешний вид авто может вводить в заблуждение, поэтому мы не рекомендуем выбирать модель только по внешнему виду. Следует проверить его историю, провести тест-драйв, осмотреть на авторизованном сервисе, а уже потом принимать решение о покупке или дальнейшего поиска", - пояснил Бузелис.

Методология

В исследовании carVertical использованы статистические данные из отчетов об истории транспортных средств, приобретенных пользователями компании в период с августа 2023 по август 2024 года. Исследование проводилось в 15 странах мира. carVertical работает в 28 странах и собирает данные из более 900 баз - правоохранительных органов, финансовых учреждений, государственных и/или региональных реестров, а также частных объявлений. Ежегодно обрабатывая миллионы отчетов об истории транспортных средств, компания предоставляет свежие идеи, последние тенденции и уникальные прогнозы для рынка подержанных автомобилей.