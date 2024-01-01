Названы самые популярные автомобильные цвета 2024 года

Более 35% новых легковых авто, что были зарегистрированы в Украине от начала 2024 г. были белого цвета, сообщает Укравтопром. Бестселлер в команде белых - Renault Duster.

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Треть новых легковушек были серого цвета и это второй результат. Наиболее популярным в этом цвете был также Renault Duster.

Третий результат за черным цветом, в который окрашено 15% новых авто, зарегистрированных с января по сентябрь. В этом классическом окрасе чаще других регистрировались автомобили модели Toyota Camry.

На авто в синем цвете свой выбор остановили почти 8% автомобилистов. Здесь первенство у электромобиля Volkswagen ID.4.

Замыкает пятерку самых популярных цветов - красный (3%). Лидер красных – Mazda CX5.