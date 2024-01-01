Названо найпопулярніші автомобільні кольори 2024 року

Понад 35% нових легкових авто, що були зареєстровані в Україні від початку 2024 р. були білого кольору, повідомляє Укравтопром. Бестселер в команді білих - Renault Duster.

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Третина нових легковиків були сірого кольору і це другий результат. Найбільш популярним в цьому кольорі був також Renault Duster.

Третій результат за чорним кольором, в який пофарбовано 15% нових авто, зареєстрованих з січня по вересень. У цьому класичному забарвленні частіше за інших реєструвалися автомобілі моделі Toyota Camry.

На авто у синьому кольорі свій вибір зупинили майже 8% автомобілістів. Тут першість у електромобіля Volkswagen ID.4.

Замикає п'ятірку найпопулярніших кольорів - червоний (3%). Лідер червоних – Mazda CX5.