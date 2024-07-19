Нужно ли перерегистрировать авто при смене цвета

При каждой смене цвета транспортного средства нужно менять свидетельство о регистрации транспортного средства. Изменение цвета требует обязательной перерегистрации в одном из сервисных центров МВД.

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Автовладелец или доверенное лицо обязано обратиться в любой сервисный центр МВД, независимо от места жительства или регистрации, с такими документами:

паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карта и выписка о месте жительства);

копия справки о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;

доверенность на уполномоченное лицо (при необходимости);

свидетельство о регистрации транспортного средства.

При регистрации автомобиля есть 11 основных цветов, без уточнений относительно оттенков:

черный

синий

зелёный

бежевый

красный

фиолетовый

оранжевый

желтый

белый

коричневый

серый

То есть, если было изменено отделок авто без изменения основного цвета, перерегистрировать авто не нужно. В случае, если на автомобиль нанесено два и более цветов, основным указывается цвет его нижней части. То есть крышу, капот и багажник можно перекрасить в любой понравившийся цвет общей площадью не более 50%. Для грузовых авто - это цвет кабины. В противном случае цвет авто указывается, как комбинированный.