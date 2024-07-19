Нужно ли перерегистрировать авто при смене цвета

ФОТО: Главный сервисный центр МВД|
Перекрасил авто - меняй "техпаспорт"
При каждой смене цвета транспортного средства нужно менять свидетельство о регистрации транспортного средства. Изменение цвета требует обязательной перерегистрации в одном из сервисных центров МВД.
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Автовладелец или доверенное лицо обязано обратиться в любой сервисный центр МВД, независимо от места жительства или регистрации, с такими документами:
- паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карта и выписка о месте жительства);
- копия справки о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;
- доверенность на уполномоченное лицо (при необходимости);
- свидетельство о регистрации транспортного средства.
При регистрации автомобиля есть 11 основных цветов, без уточнений относительно оттенков:
- черный
- синий
- зелёный
- бежевый
- красный
- фиолетовый
- оранжевый
- желтый
- белый
- коричневый
- серый
То есть, если было изменено отделок авто без изменения основного цвета, перерегистрировать авто не нужно. В случае, если на автомобиль нанесено два и более цветов, основным указывается цвет его нижней части. То есть крышу, капот и багажник можно перекрасить в любой понравившийся цвет общей площадью не более 50%. Для грузовых авто - это цвет кабины. В противном случае цвет авто указывается, как комбинированный.