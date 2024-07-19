Укр
Ру

Нужно ли перерегистрировать авто при смене цвета

Изменение цвета авто требует получения нового свидетельства о регистрации транспортного средства.
Перекрасил авто - меняй "техпаспорт" - Auto24

ФОТО: Главный сервисный центр МВД|

Перекрасил авто - меняй "техпаспорт"

Евгений Гудущан
logo19 июля, 16:50
logo0
logo0 мин

При каждой смене цвета транспортного средства нужно менять свидетельство о регистрации транспортного средства. Изменение цвета требует обязательной перерегистрации в одном из сервисных центров МВД.

Читайте также: Названы самые популярные цвета автомобилей в Украине

Автовладелец или доверенное лицо обязано обратиться в любой сервисный центр МВД, независимо от места жительства или регистрации, с такими документами:

  • паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карта и выписка о месте жительства);
  • копия справки о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;
  • доверенность на уполномоченное лицо (при необходимости);
  • свидетельство о регистрации транспортного средства.

При регистрации автомобиля есть 11 основных цветов, без уточнений относительно оттенков:

  • черный
  • синий
  • зелёный
  • бежевый
  • красный
  • фиолетовый
  • оранжевый
  • желтый
  • белый
  • коричневый
  • серый

То есть, если было изменено отделок авто без изменения основного цвета, перерегистрировать авто не нужно. В случае, если на автомобиль нанесено два и более цветов, основным указывается цвет его нижней части. То есть крышу, капот и багажник можно перекрасить в любой понравившийся цвет общей площадью не более 50%. Для грузовых авто - это цвет кабины. В противном случае цвет авто указывается, как комбинированный.

#Советы #Автомобилисту