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Чи потрібно перереєструвати авто при зміні кольору

Зміна кольору авто вимагає отримання нового свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.
Перефарбував авто - міняй "техпаспорт" - Auto24

Перефарбував авто - міняй "техпаспорт"

Євген Гудущан
logo19 липня, 16:50
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При кожній зміні кольору транспортного засобу потрібно міняти свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Зміна кольору потребує обов’язкової перереєстрації в одному із сервісних центрів МВС.

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Автовласник або довірена особа зобов’язана звернутися до будь-якого сервісного центру МВС, незалежно від місця проживання або реєстрації, з такими документами:

  • паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картка та витяг про місце проживання);
  • копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • довіреність на уповноважену особу (за необхідності);
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

При реєстрації автомобіля є 11 основних кольорів, без уточнень щодо відтінків:

  • чорний
  • синій
  • зелений
  • бежевий
  • червоний
  • фіолетовий
  • оранжевий
  • жовтий
  • білий
  • коричневий
  • сірий

Тобто, якщо було змінено віддінок авто без зміни основного кольору, перереєстровувати авто не потрібно. У випадку, якщо на автомобіль нанесено два і більше кольорів, основним вказується колір його нижньої частини. Тобто дах, капот і багажник можна перефарбувати в будь-який вподобаний колір загальною площею не більше 50%. Для вантажних авто — це колір кабіни. В іншому випадку колір авто зазначається, як комбінований.

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