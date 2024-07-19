Чи потрібно перереєструвати авто при зміні кольору

При кожній зміні кольору транспортного засобу потрібно міняти свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Зміна кольору потребує обов’язкової перереєстрації в одному із сервісних центрів МВС.

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Автовласник або довірена особа зобов’язана звернутися до будь-якого сервісного центру МВС, незалежно від місця проживання або реєстрації, з такими документами:

паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картка та витяг про місце проживання);

копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

довіреність на уповноважену особу (за необхідності);

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

При реєстрації автомобіля є 11 основних кольорів, без уточнень щодо відтінків:

чорний

синій

зелений

бежевий

червоний

фіолетовий

оранжевий

жовтий

білий

коричневий

сірий

Тобто, якщо було змінено віддінок авто без зміни основного кольору, перереєстровувати авто не потрібно. У випадку, якщо на автомобіль нанесено два і більше кольорів, основним вказується колір його нижньої частини. Тобто дах, капот і багажник можна перефарбувати в будь-який вподобаний колір загальною площею не більше 50%. Для вантажних авто — це колір кабіни. В іншому випадку колір авто зазначається, як комбінований.