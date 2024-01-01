Названі найпопулярніші кольори автомобілів в Україні

Майже 36% нових легкових авто, що були зареєстровані в І півріччі 2024 р. були білого кольору, повідомляє Укравтопром. Бестселер в команді білих - Renault Duster.

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Третина нових легковиків були сірого кольору і це другий результат. Найбільш популярним в цьому кольорі був кросовер Toyota RAV-4.

Третій результат за чорним кольором, в який пофарбовано 15% нових авто, зареєстрованих з січня по червень. У цьому консервативному забарвленні частіше за інших реєструвалися автомобілі моделі Toyota Camry.

На авто у синьому кольорі свій вибір зупинили 8% автомобілістів. Тут першість у електромобіля китайського виробництва Volkswagen ID.4.

Замикає п'ятірку найпопулярніших кольорів на українському ринку нових авто - червоний (3%). Лідер серед червоних – Mazda CX5.

У палітрі кольорів вживаних авто, які в цьому році перейшли на українські номери, домінував сірий. У такий колір були пофарбовані 35% завезених машин. Першість в цьому кольорі у Volkswagen Golf.

Другий результат за чорними авто – 25%. Тут найбільша кількість реєстрацій також у Volkswagen Golf.

На третьому місці – білий. В цьому кольорі 20% ввезених машин з пробігом. В імпорті секонд-хенду найпоширенішим білим автомобілем був Volkswagen Tiguan.

Синій колір на четвертому місці – 11% реєстрацій. Лідерська позиція у Volkswagen Golf.

На п'ятому – червоний колір (5%). Лідер в цій категорії – Nissan Leaf.