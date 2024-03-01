Це не вигадка, не заголовок з фантастичного роману і не витяг з реклами трюків ілюзіоніста: автомобіль BMW i5 Art Car змінює кольори за бажанням.

Технологія використання електронного чорнила дозволяє не тільки змінювати кольористику транспортних засобів відповідно до смаків та настроїв і навіть гендерних уподобань, але й служить динамічним артінсталяціям.

Автомобіль BMW i5 Flow Nostokana 2024 року став першим художнім автомобілем, що може похвалитися таким креативним і навіть динамічним дизайном. Зміна кольорів досягнута завдяки використанню 1349 секцій плівки E Ink, ретельно вирізаної лазером та індивідуально контрольованої.

Читайте також Брила льоду впала з фури на BMW та поранила його власника: що сталося з водієм вантажівки

На сьогодні BMW — єдина компанія, яка розробила технологію обробки складних вигнутих поверхонь екстер’єру автомобіля, а також анімації. На i5 Flow Nostokana є дві смуги вздовж бортів і ще дві на капоті, даху та багажнику, які містять мільйони мікрокапсул, колір яких можна змінити за допомогою електричного струму.

Раніше BMW у своїх експериментах міг змінити колір E Ink лише з чорного на білий, коли вперше почав застосовувати його до транспортних засобів у 2022 році. Торік концепт BMW i Vision Dee показав, що його автомобілі можуть відображати до 32 кольорів, а нині i5 Flow Nostokana демонструє здатність створювати складні форми та візерунки з ювелірною точністю.

Читайте також У BMW вважають, що попит на двигуни внутрішнього згорання досяг піка

BMW заявляє, що, хоча i5 Flow Nostokana назавжди залишиться унікальним, смужки електронного чорнила, які дозволяють змінювати колір дизайну, є досить міцними, що дозволить колись використовувати їх у серійних автомобілях.

Для створення автомобіля BMW співпрацює з композитором Віталем Ренцо. У партнерському дуеті створено арт-інсталяцію зі звуковим пейзажем, що з 29 лютого демонструється у виставковій залі Frieze Los Angeles. Композиція була створена з використанням пір’їнок, які художниця Махлангу використовує для створення своїх вишуканих картин, а також її голос. Вони змішані зі звуком олівців, які використовували дизайнери BMW.

"BMW i5 Flow NOSTOKANA вшановує історію бренду BMW і продовжує історію нашої глобальної культурної взаємодії в унікальний спосіб. Він поєднує мистецтво та дизайн за допомогою прогресивних технологій. Тут сама технологія стає мистецтвом", — сказав керівник BMW Group Design Андріан ван Хойдонк.

Фото: BMW