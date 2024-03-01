Это не выдумка, не заголовок из фантастического романа и не выдержка из рекламы трюков иллюзиониста: автомобиль BMW i5 Art Car меняет цвета по желанию.

Технология использования электронных чернил позволяет не только менять цветовую гамму транспортных средств в соответствии со вкусами и настроениями и даже гендерными предпочтениями, но и служит динамическими арт-инсталляциями.

Автомобиль BMW i5 Flow Nostokana 2024 года стал первым художественным автомобилем, который может похвастаться таким креативным и даже динамичным дизайном. Смена цветов достигнута благодаря использованию 1349 секций пленки E Ink, тщательно вырезанной лазером и индивидуально контролируемой.

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На сегодняшний день BMW - единственная компания, которая разработала технологию обработки сложных изогнутых поверхностей экстерьера автомобиля, а также анимации. На i5 Flow Nostokana есть две полосы вдоль бортов и еще две на капоте, крыше и багажнике, которые содержат миллионы микрокапсул, цвет которых можно изменить с помощью электрического тока.

Ранее BMW в своих экспериментах мог изменить цвет E Ink только с черного на белый, когда впервые начал применять его к транспортным средствам в 2022 году. В прошлом году концепт BMW i Vision Dee показал, что его автомобили могут отображать до 32 цветов, а сейчас i5 Flow Nostokana демонстрирует способность создавать сложные формы и узоры с ювелирной точностью.

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BMW заявляет, что, хотя i5 Flow Nostokana навсегда останется уникальным, полоски электронных чернил, которые позволяют менять цвет дизайна, являются достаточно прочными, что позволит когда-то использовать их в серийных автомобилях.

Для создания автомобиля BMW сотрудничает с композитором Виталем Ренцо. В партнерском дуэте создана арт-инсталляция со звуковым пейзажем, которая с 29 февраля демонстрируется в выставочном зале Frieze Los Angeles. Композиция была создана с использованием перышек, которые художница Махлангу использует для создания своих изысканных картин, а также ее голос. Они смешаны со звуком карандашей, которые использовали дизайнеры BMW.

"BMW i5 Flow NOSTOKANA чтит историю бренда BMW и продолжает историю нашего глобального культурного взаимодействия уникальным образом. Он сочетает искусство и дизайн с помощью прогрессивных технологий. Здесь сама технология становится искусством", - сказал руководитель BMW Group Design Андриан ван Хойдонк.

Фото: BMW