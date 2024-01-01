Самые популярные цвета автомобилей в Украине

Почти 36% новых легковых авто, что были зарегистрированы в І полугодии 2024 г. были белого цвета, сообщает Укравтопром. Бестселлер в команде белых - Renault Duster.

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Треть новых легковушек были серого цвета и это второй результат. Наиболее популярным в этом цвете был кроссовер Toyota RAV-4.

Третий результат за черным цветом, в который окрашено 15% новых авто, зарегистрированных с января по июнь. В этом консервативном окрасе чаще других регистрировались автомобили модели Toyota Camry.

На авто в синем цвете свой выбор остановили 8% автомобилистов. Здесь первенство у электромобиля китайского производства Volkswagen ID.4.

Замыкает пятерку самых популярных цветов на украинском рынке новых авто - красный (3%). Лидер среди красных – Mazda CX5.

В палитре цветов подержанных авто, которые в этом году перешли на украинские номера, доминировал серый. В такой цвет были окрашены 35% завезенных машин. Первенство в этом цвете у Volkswagen Golf.

Второй результат за черными авто – 25%. Здесь наибольшее количество регистраций также у Volkswagen Golf.

На третьем месте – белый. В этом цвете 20% ввезенных машин с пробегом. В импорте секонд-хенда самым распространенным белым автомобилем был Volkswagen Tiguan.

Синий цвет на четвертом месте – 11% регистраций. Лидерская позиция у Volkswagen Golf.

На пятом – красный цвет (5%). Лидер в этой категории – Nissan Leaf.