Авто якого кольору рідше потрапляють в ДТП: дослідження

Щоб оцінити вплив кольору транспортного засобу на його безпеку, компанія з надання автомобільних даних carVertical провела дослідження та визначила найбезпечніші кольори автомобілів в Україні.

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Найбезпечніші: авто білого, зеленого та коричневого кольорів

Серед усіх авто, перевірених carVertical в Україні, білі моделі виявилися найбезпечнішими:

50,7% з них зазнали певних пошкоджень. Білий — популярний колір, відомий своєю помітністю та світловідбивними властивостями в різних умовах.

50,7% зелених автомобілів також мали пошкодження. Цей виразний колір помітніший на дорозі, що підвищує безпеку в різних дорожніх умовах.

Коричневі авто закривають трійку лідерів: 50,9 % із них були пошкоджені. Коричневі авто можна вважати безпечнішим вибором, бо їх землисті відтінки рідше зустрічаються на дорозі, що робить їх помітнішими в міських умовах. Крім того, коричневий колір добре контрастує за яскравого денного світла, покращуючи видимість в певних умовах водіння.

Під час перевірки автомобіля до зими перш за все перевірте акумулятор. Адже від нього залежить, чи зможе машина завестись в лютий мороз. Якщо АКБ пора замінити, зверніть увагу на Bosch – у цього виробника найширша лінійка батарей для сучасних автомобілів, вони мають мінімальний саморозряд та забезпечують надійний старт після тривалого простою. Рекламна інформація

Власники часто перефарбовують чи обклеюють транспортні засоби, тож перш ніж купувати вживаний транспортний засіб слід перевірити, чи відповідає колір авто записам в реєстраційних документах.

«Перефарбування авто чи обклеювання його вініловою плівкою не займає багато часу. Однак, купуючи такий автомобіль, покупці мають звернути увагу на стан кузова, адже під плівкою можуть бути приховані дефекти чи іржа», — зазначив Матас Бузеліс, автомобільний експерт та керівник відділу комунікацій carVertical.

До речі чи потрібно перереєстровувати авто при зміні його кольору

Автомобілі певних кольорів частіше потрапляють в аварії

Протягом багатьох років найпопулярнішими кольорами авто на ринку були чорний і сірий (сріблястий). Це світова тенденція, а популярність цих кольорів, мабуть, зростатиме й надалі. Попри те, що на вулицях є мільйони авто, пофарбованих у ці кольори, не вони найчастіше є учасниками ДТП.

Найризикованішим кольором у дослідженні був помаранчевий — 60% помаранчевих транспортних засобів, перевірених carVertical в Україні, мали пошкодження; далі йдуть червоний (58,6%), синій (56,7%) та жовтий (56,7%) кольори.

Деякі помаранчеві, червоні, сині та жовті авто можуть бути менш безпечними, ніж інші — через проблеми видимості й психологічні фактори, пов'язані з поведінкою водія. Яскраві автомобілі можуть формувати відчуття впевненості, що спонукає до необережного водіння.

«Зовнішній вигляд авто може вводити в оману, тож ми не рекомендуємо обирати модель лише за зовнішнім виглядом. Слід перевірити його історію, провести тест-драйв, оглянути на авторизованому сервісі, а вже потім приймати рішення щодо покупки чи подальшого пошуку», — пояснив Бузеліс.

Методологія

У дослідженні carVertical використані статистичні дані зі звітів про історію транспортних засобів, придбаних користувачами компанії в період із серпня 2023 по серпень 2024 року. Дослідження проводилося у 15 країнах світу. carVertical працює у 28 країнах і збирає дані з понад 900 баз — правоохоронних органів, фінансових установ, державних та/або регіональних реєстрів, а також приватних оголошень. Щорічно обробляючи мільйони звітів про історію транспортних засобів, компанія надає свіжі ідеї, останні тенденції та унікальні прогнози для ринку вживаних автомобілів.